Un joven de 26 años fue detenido en Chimbas, acusado de protagonizar una serie de robos agravados con arma de fuego y de disparar contra efectivos policiales durante una persecución. El procedimiento se concretó en la intersección de Centenario y Díaz, luego de que los uniformados localizaran una moto Honda CB 250 denunciada como robada.

El caso comenzó cuando un hombre de 32 años denunció que circulaba en su motocicleta por el barrio Güemes y fue interceptado por tres sujetos. Según su relato, uno de ellos lo amenazó con un arma de fuego y le sustrajo el rodado.

Minutos después, los efectivos recibieron por radio una alerta por otro robo bajo la modalidad de arrebato, con características coincidentes con las del vehículo sustraído.

Persecución y disparos contra la Policía

La moto fue localizada en la zona de Tacuarí y 25 de Mayo. Al intentar interceptar al conductor, los policías iniciaron una persecución durante la cual el sospechoso exhibió un arma y efectuó disparos contra el personal policial. No se registraron efectivos heridos.

La persecución terminó en Centenario y Díaz, donde fue aprehendido el conductor, identificado como Moreno, de 26 años.

Otras dos denuncias por arrebatos

Tras la detención, se incorporaron otras dos denuncias que podrían estar vinculadas con los hechos investigados.

Una adolescente de 15 años manifestó que fue abordada por dos sujetos que circulaban en moto en la intersección de Remedios de Escalada y Chaco. Allí le sustrajeron su teléfono celular.

En tanto, una mujer de 41 años denunció que en Centenario le arrebataron un bolso negro que contenía documentación personal y un celular Samsung A56.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron la motocicleta, dos carteras y dos teléfonos celulares, uno Motorola G06 y otro Samsung A56. Los damnificados reconocieron los elementos recuperados como propios.

Por disposición judicial, se inició el procedimiento especial de flagrancia para avanzar con la investigación y determinar la responsabilidad del detenido en los hechos denunciados.