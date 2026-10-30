China Ansa habló sobre los rumores que la vincularon sentimentalmente con Pablo Migliore, su compañero en MasterChef Celebrity, y contó cómo reaccionó su marido, Diego Mendoza.

Las versiones surgieron a partir de comentarios de Nora Colosimo, la madre de Wanda Nara. En medio del revuelo, la periodista decidió referirse públicamente a la situación y explicar qué ocurrió dentro de su matrimonio.

Durante una entrevista en SQP, Ansa aseguró que su esposo no le pidió que abandonara el reality y que, incluso, tomó el episodio con más calma que ella.

“Mi marido lo único que piensa es: ‘Ajá, perfecto, ¿cómo estás cocinando? ¿Cuántos balcones metiste?’. Él me recontra banca, entiende todo de los medios, no se le escapa nada, no es ningún boludo”, sostuvo.

La conductora reconoció que Mendoza reaccionó con tranquilidad ante las versiones. “Con lo de Migliore, el que mejor se tomó la situación fue él, mejor que yo”, afirmó.

Ansa también cuestionó las declaraciones de Colosimo y puso en duda que la panelista tenga pruebas que respalden sus dichos. “Me muero por ver las pruebas que dice Nora”, expresó.

Qué había dicho Nora Colosimo

La polémica comenzó después de que Nora Colosimo publicara un mensaje en sus redes sociales en el que insinuó un supuesto acercamiento entre Ansa y Migliore, ambos participantes de MasterChef Celebrity.

La versión generó una fuerte reacción de la periodista, quien negó haberle sido infiel a su marido y explicó que el episodio afectó su vida personal.

“Me cagó la vida. Cuando leo que estaba hablando de mí con un enigmático en el que yo era la única que cumplía los requisitos”, manifestó Ansa durante una entrevista en SQP.

Colosimo luego habló en LAM y defendió la información que había recibido. “Sería muy raro que llames a una de las partes y te diga sí es verdad, entonces yo confié en mi fuente”, aseguró.

La panelista también pidió disculpas públicas a Ansa por las consecuencias que pudo haber generado la publicación. “Por supuesto que si le hice mal no fue la idea. Le pido disculpas públicas a la China y no privadas, porque el posteo fue público”, señaló.

Además, explicó que eliminó la historia cuando se enteró de que Ansa se había puesto a llorar. “Yo bajé la historia cuando me llega también de ahí que ella se había puesto a llorar”, relató.

Colosimo aclaró que nunca conversó con Wanda Nara sobre el tema y sostuvo que no conocía personalmente a Ansa.

“A la China le diría que es televisión y si a mí me llega la data y pregunto y averiguo y me lo sostienen. No sé por qué pensó que era algo personal si yo ni la conozco”, expresó.

Por último, la panelista consideró que la controversia también aumentó la exposición de Ansa dentro del reality. “Hace 2 semanas estamos hablando de la China Ansa, es televisión, es show. Qué casualidad, hace 2 semanas estamos hablando de ella y cuántos participantes hay en MasterChef?”, cuestionó.