La tecnología llegó a uno de los lugares menos esperados de la casa. Una empresa china desarrolló Xiaoban, un inodoro robot capaz de desplazarse de manera autónoma hasta donde se encuentra el usuario, realizar tareas de higiene y regresar por sus propios medios a una estación para vaciarse y limpiarse.

El dispositivo fue creado por la compañía tecnológica Yueban y presentado en la Expo Internacional de Shanghái dedicada al cuidado de adultos mayores. Lejos de tratarse solamente de una curiosidad tecnológica, el objetivo es facilitar la vida cotidiana de personas mayores y usuarios con movilidad reducida.

Una de sus principales características es que no obliga a la persona a trasladarse hasta el baño. Xiaoban puede movilizarse por diferentes ambientes y llegar hasta el costado de una cama cuando es requerido.

Para desplazarse utiliza sensores LiDAR, una tecnología empleada también en vehículos autónomos para reconocer el entorno y detectar obstáculos. Además, otras versiones detalladas del producto indican que puede ser solicitado mediante comandos de voz o un control remoto.

Cómo funciona el inodoro que se mueve solo

Una vez utilizado, el dispositivo ofrece funciones similares a las de un inodoro inteligente convencional, como lavado con agua y secado mediante aire caliente. También cuenta con sistemas destinados a controlar los malos olores y reducir el contacto del cuidador con los residuos.

El proceso continúa sin necesidad de intervención directa. El robot se desplaza hasta una estación conectada a las cañerías de la vivienda, donde elimina los residuos almacenados.

Un triturador interno ayuda a evitar obstrucciones durante la descarga. Posteriormente, Xiaoban realiza un ciclo de autolimpieza y esterilización antes de recargar su batería y quedar nuevamente disponible.

El sistema fue pensado especialmente para residencias de adultos mayores y hogares en los que viven personas con dificultades para desplazarse. Además de brindar mayor autonomía, sus creadores buscan reducir parte de la carga física que afrontan quienes realizan tareas de cuidado.

Cuánto cuesta Xiaoban

Toda esa tecnología tiene un precio elevado. En China, Xiaoban se comercializa por 28.999 yuanes, equivalentes a aproximadamente 4.000 dólares.

Por el momento, la empresa no comunicó cuál será su precio en otros mercados. El costo aparece como una de las principales barreras para que el producto pueda tener una adopción masiva.

Más allá de su particular aspecto, el desarrollo refleja el avance de la robótica aplicada al cuidado de personas. En lugar de limitarse a tareas industriales, las nuevas máquinas comienzan a introducirse en actividades domésticas y cotidianas con el objetivo de brindar mayor independencia a quienes necesitan asistencia.