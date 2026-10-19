China Suárez: se filtró una foto super íntima mientras estaba en la cama

Mauro Icardi sorprendió en las redes sociales a la China Suárez en el Día de la Madre con una romántica publicación que captó la atención de todos sus seguidores en Argentina durante el 18 de octubre.

El futbolista Mauro Icardi dedicó un emotivo mensaje a la China Suárez desde la cama con una foto en la que le da un beso en el cuello mientras ambos sonríen apasionadamente en un momento íntimo.

Feliz día a esta mamá tan hermosa buena y amorosa te amo sangrejaponesa expresó Mauro Icardi en la postal dirigida a la madre de Rufina Magnolia y Amancio antes de agregar otra imagen al sol con la frase te amo.

El deportista Mauro Icardi no se pronunció sobre su expareja Wanda Nara y se enfoca en la China Suárez tras finalizar su contrato a fines de junio con el Galatasaray de Turquía sin confirmar su próximo club.

Las vacaciones recientes en Miami Estados Unidos demostraron la solidez del vínculo entre Mauro Icardi y la China Suárez quienes continúan compartiendo abiertamente su historia de amor ante el público.