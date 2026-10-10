Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez habrían festejado hasta la madrugada la disolución legal del matrimonio del futbolista con Wanda Nara. Según trascendió, la pareja eligió Tequila, un reconocido boliche de Buenos Aires, para celebrar la resolución judicial que puso fin a cuatro años de disputas mediáticas y legales entre el delantero y la conductora.

La información fue difundida por la periodista Naiara Vecchio a través de sus redes sociales. Según su relato, los protagonistas llegaron al lugar cerca de las 3 de la mañana del jueves, brindaron por la posibilidad de casarse y se retiraron alrededor de las 6.

La salida se conoció luego de que el Tribunal de Milán dictara la sentencia que declaró oficialmente disuelto el matrimonio de Icardi y Wanda. La noticia había generado repercusiones en las redes sociales, donde la China también compartió un video bailando y escribió “Hoy es un buen día”.

El posible casamiento volvió al centro de la escena

Con el divorcio formalizado, la relación entre el futbolista y la actriz volvió a quedar en el centro de las especulaciones. El supuesto brindis por la posibilidad de casarse alimentó los rumores sobre una futura boda, aunque hasta el momento no trascendieron una fecha ni detalles concretos de una eventual ceremonia.

La resolución judicial marca el cierre legal del matrimonio entre Icardi y Wanda Nara, pero no implica que hayan terminado todas las disputas entre ambos. Todavía existen diferencias vinculadas con cuestiones familiares y económicas.

El revés judicial que recibió Icardi

Mientras trascendían detalles de la celebración, también se conoció que la Justicia habría rechazado un pedido del futbolista para viajar al exterior con sus hijas, Francesca e Isabella, durante un viaje previsto a Miami y México entre el 9 y el 18 de octubre.

Además, según la información difundida por Vecchio, Icardi habría solicitado una reducción de la cuota alimentaria y argumentado que no tiene trabajo ni ingresos desde abril. Estos asuntos forman parte de un conflicto que continúa abierto, pese a la sentencia que puso fin al matrimonio.

Por ahora, mientras crecen las versiones sobre una posible boda con la China Suárez, no se anunciaron planes oficiales de casamiento. El festejo en Tequila, conocido a través de versiones periodísticas, sumó un nuevo capítulo a una historia que sigue generando repercusiones en el mundo del espectáculo.