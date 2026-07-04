El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, se expresó en redes sociales luego de la clasificación de la Selección Argentina a los octavos de final del Mundial 2026.

El conjunto albiceleste logró el pase tras vencer 3-2 a Cabo Verde en tiempo suplementario, en un encuentro disputado en el estadio Hard Rock de Miami.

Tapia utilizó su cuenta de Instagram, donde supera los 800 mil seguidores, para compartir un mensaje de apoyo al equipo dirigido por Lionel Scaloni. “Un equipo de guerreros. El corazón pintado de celeste y blanco”, escribió junto a imágenes del partido.

En otra publicación, el dirigente compartió una foto junto al defensor Lisandro Martínez, quien fue elegido como la figura del encuentro. La imagen también incluyó elementos habituales en sus posteos, como sus lentes oscuros y la pelota del partido.

Con la clasificación asegurada, la Selección Argentina continuará su camino en el torneo el próximo martes a las 13 (hora argentina), cuando enfrente a Egipto en la ciudad de Atlanta, por los octavos de final.