Claudio “Chiqui” Tapia rompió el silencio después de la final del Mundial 2026 y fue contundente al hablar sobre el futuro de Lionel Scaloni al frente de la Selección argentina. El presidente de la AFA aseguró que el entrenador es su primera y única opción para continuar en el cargo: “Mi plan A, B y C es Scaloni”.

La definición se produjo durante una entrevista exclusiva con TyC Sports, en la que Tapia dejó en claro que la intención de la dirigencia es sostener al técnico que condujo a la Selección durante uno de los ciclos más exitosos de su historia.

Aunque todavía no existe un anuncio oficial sobre la continuidad de Scaloni, las palabras del titular de la AFA ratificaron la postura que mantiene la dirigencia desde el cierre de la Copa del Mundo. La intención es avanzar en la renovación del vínculo del entrenador.

El respaldo de Tapia después del Mundial

Además de referirse al futuro del entrenador, Tapia realizó un balance de la participación argentina en el Mundial 2026. La Selección llegó hasta la final, aunque no pudo conseguir el bicampeonato.

“Se hizo un gran Mundial”, sostuvo el dirigente, quien reconoció que el deseo era volver a levantar la Copa, pero destacó el rendimiento general del plantel.

En ese sentido, Tapia remarcó los números conseguidos durante el ciclo y sostuvo que el equipo acumula cinco finales y cuatro títulos, además de otros logros que, según su análisis, convierten a esta generación en la mejor de la historia de la Selección.

“Seguramente hubiéramos querido ser bicampeones, pero este grupo nos hace sentir orgullosos”, afirmó.

El presidente de la AFA también cuestionó a quienes critican los resultados obtenidos por el seleccionado. “Parece que hay algunos que les molesta que la Selección siga ganando títulos, o les molesta que el pueblo argentino esté contento”, expresó.

Tapia también piensa en 2030

Durante la entrevista, el dirigente habló además de su propio futuro al frente de la AFA y manifestó su deseo de continuar en el cargo para el próximo Mundial.

“Me gustaría estar en 2030 porque trabajamos para eso. Quiero ser el presidente en ese Mundial”, afirmó Tapia.

De esta manera, el titular de la AFA dejó expuesta una intención que apunta más allá de la continuidad de Scaloni: mantener el proyecto deportivo durante los próximos años y llegar al Mundial de 2030 con el mismo entrenador y con la dirigencia actual al frente de la organización.

El regreso del público visitante, otro tema sobre la mesa

Tapia también se refirió a la posibilidad de permitir nuevamente el público visitante en los torneos del fútbol argentino.

El presidente de la AFA consideró que cada institución debería tener la posibilidad de decidir si quiere recibir hinchas rivales en sus estadios.

“Si podemos en la Copa Argentina, ¿por qué no podemos en los torneos locales darle la oportunidad al club que quiera recibir visitantes?”, planteó.

Así, la continuidad de Scaloni, el balance del Mundial 2026, su intención de permanecer en la AFA hasta 2030 y el regreso de los visitantes fueron algunos de los principales temas abordados por Tapia tras la final de la Copa del Mundo.