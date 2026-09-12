Chiqui Tapia corrigió su declaración jurada y declaró casi $1.000 millones más

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, corrigió de urgencia su declaración jurada patrimonial y agregó bienes por casi $1.000 millones que no habían sido incluidos en la primera presentación.

La rectificación fue realizada horas antes de que el fiscal federal Eduardo Taiano impulsara una investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. La modificación de la información patrimonial quedó así incorporada al expediente que analiza la evolución de los bienes del dirigente.

Qué cambió en la declaración

La corrección alcanzó la información sobre el patrimonio declarado por Tapia. Según la publicación de LA NACION, el dirigente se había olvidado de incorporar activos por una suma cercana a los $1.000 millones, por lo que presentó una nueva versión de la declaración jurada.

El dato tomó relevancia por el momento en que se produjo la modificación: la rectificación fue presentada poco antes de que avanzara la denuncia que derivó en la imputación por presunto enriquecimiento ilícito.

La situación quedó bajo análisis judicial, mientras se busca determinar si existe correspondencia entre el patrimonio del titular de la AFA, sus ingresos declarados y la evolución de sus bienes.

La investigación se suma a los cuestionamientos que en las últimas horas quedaron planteados alrededor del patrimonio de Tapia y de la información presentada ante los organismos correspondientes. Por ahora, la imputación implica el inicio de una investigación y no determina responsabilidad penal.