Chiqui Tapia cumplió su promesa y visitó a la Difunta Correa tras el Mundial

Claudio "Chiqui" Tapia regresó este domingo a San Juan para cumplir una promesa que había realizado durante el Mundial 2026. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) visitó el santuario de la Difunta Correa, en el paraje Vallecito, departamento Caucete, donde agradeció tras la consagración de la Selección Argentina y ratificó el fuerte vínculo de fe que mantiene con la santa popular.

La visita se produjo semanas después del campeonato obtenido por el seleccionado nacional y dio cumplimiento a un compromiso que el dirigente sanjuanino había anticipado en plena Copa del Mundo. En ese momento, Tapia había asegurado que regresaría a la provincia una vez finalizado el torneo para agradecer, independientemente del resultado deportivo.

Un vínculo de años con la Difunta Correa

La relación de Tapia con la Difunta Correa es conocida desde hace años. Nacido en San Juan, el presidente de la AFA ha manifestado en distintas oportunidades su devoción por la santa popular y suele visitar el santuario ubicado sobre la Ruta Nacional 141 cuando se encuentra en la provincia.

El paraje de Vallecito recibe cada año a miles de peregrinos de todo el país que llegan para agradecer favores o realizar pedidos. Allí se conservan miles de ofrendas, placas y objetos dejados por los fieles como muestra de gratitud.

La presencia de Tapia en el lugar se produjo pocos días después del regreso de la delegación argentina tras el Mundial 2026 y se convirtió en una de las imágenes destacadas de la jornada en San Juan.