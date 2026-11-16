Chiqui Tapia desafió a sus críticos por la investigación de corrupción

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, rompió el silencio respecto a las actuaciones judiciales en Estados Unidos y las polémicas arbitrales en el torneo local. Durante una entrevista con Tomás Rebord en el programa Dominbord por América TV, el mandatario abordó por primera vez los rumores surgidos durante el Mundial. “Si tienen que investigar, que investiguen. ¿Cuál es el problema?”, sentenció el dirigente ante las consultas.

El titular de la AFA desestimó las versiones que indicaban una posible detención, prohibiciones de ingreso o salida del país norteamericano y una supuesta búsqueda del FBI en la final. “Decían que en marzo terminábamos en cana. Cuando se acercaba el Mundial, decían que no íbamos a poder entrar a Estados Unidos. Si entrábamos, nos iban a meter presos. Después, cuando ya estábamos por viajar, dijeron que iba a entrar, pero no me iban a dejar salir”, relató.

Además, Tapia cuestionó el trascendido sobre un operativo en el estadio durante el partido decisivo del certamen mundialista. “Después dijeron que el FBI me estaba buscando en el palco el día de la final. Yo estaba en la final, lo más bien. Dijeron un montón de cosas y van a seguir diciendo”, aseguró. Sin embargo, al ser consultado dos veces sobre si agentes del FBI le retuvieron su teléfono celular, evitó responder de forma concreta y expresó: “¿A vos te parece que si el FBI te va a investigar le va a decir a un periodista? Yo no creo que te vayan a decir”.

La causa judicial en Estados Unidos se hizo pública en julio de 2026 mediante citaciones del Tribunal del Distrito Sur de Florida para recabar documentos sobre Tourprodenter LLC. Esta firma administraba los acuerdos comerciales internacionales de la Selección argentina, incluyendo patrocinios, amistosos y derechos televisivos en el exterior. Si bien el requerimiento dirigido a terceros mencionaba a Tapia, al tesorero Pablo Toviggino, a Javier Faroni y a Diego Lucero, las medidas no implicaban una imputación formal contra los dirigentes.

El expediente analiza movimientos financieros y contratos en el extranjero que superan los $ 300.000.000 de dólares, originados parcialmente en el litigio con el empresario Guillermo Tofoni. Al vincular las denuncias con ese conflicto, Tapia defendió el saneamiento económico de su mandato y detalló el estado financiero previo: “Cuando me tocó asumir, la AFA estaba quebrada. Había recibido por adelantado € 5.000.000 de Adidas, € 16.500.000 de los dueños de los derechos de televisación, se les debía plata a todos los clubes y había más de 350 juicios”.

Según explicó el mandatario, su gestión modificó el esquema de reparto de los ingresos comerciales internacionales que regía anteriormente. “A partir de ahí, los ingresos de la AFA son 70% para la AFA y 30% para quien vende los derechos. Cuando ese tipo estaba, era al revés”, afirmó. En esa línea, exigió verificar el destino de los fondos: “Si denuncian a quien vende, a Tourprodenter, tienen que auditar si el 70% de lo vendido ingresó a la Asociación del Fútbol Argentino. Si no ingresó el 70%, entonces sí hay una responsabilidad de quien conduce la AFA o de su Comité Ejecutivo. Pero, si eso no pasa, no la hay”.

En otro tramo de la charla, el presidente defendió su gestión frente a los cuestionamientos por el formato de los campeonatos y el funcionamiento general del fútbol argentino. “La gestión no se discute. Si se discutiera la gestión, no me votarían”, disparó el directivo. Asimismo, recordó sus nueve años y medio al frente de la institución y los títulos obtenidos por el combinado nacional, señalando que “cada uno puede decir lo que quiera” porque su rol exige defender a todos los clubes por igual.

Tapia atribuyó gran parte de estas críticas a sectores empresarios y opositores que ambicionan conducir la casa madre del fútbol nacional. “Seguramente, al círculo rojo le hubiera gustado ser presidente de la AFA y salir campeón del mundo, de la Finalissima y tener la época del mejor jugador del mundo levantando todos los títulos”, manifestó el dirigente. De este modo, vinculó los ataques mediáticos y dirigenciales con intereses políticos externos a la conducción actual.

Respecto a las fuertes quejas de River por el arbitraje de Nicolás Ramírez en el último superclásico disputado en la Bombonera, Tapia respondió con ironía sobre la estrategia visitante. “Yo no me puedo meter a opinar sobre el planteo de un equipo, cómo saliste a jugarlo, los cambios que hiciste, si el central salió bien o mal y produjo el agujero que generó...”, sostuvo. También acotó sobre la tarjeta roja inicial a Lucas Martínez Quarta cobrada vía VAR: “Vos me decís que Ramírez lo perjudicó a River y yo te puedo decir que no cobró la falta”.

El directivo amplió su postura señalando que las derrotas obedecen a cuestiones futbolísticas y mencionó como ejemplo el reciente empate 3 a 3 de Estudiantes tras ir perdiendo 3 a 0 con diez hombres, donde Marcos Rojo anotó un cuarto gol en posición adelantada. “Si vamos a hablar de fútbol, tenemos que hablar de todo: de los planteos, de los errores propios. No puede ser que nunca pierda un partido el técnico o los jugadores. ¡Siempre lo pierden por los árbitros o por el presidente de la AFA! Cuando te errás un gol abajo del arco, no es mi culpa”, enfatizó.

Asimismo, cuestionó las decisiones tácticas del entrenador Leonardo Ponzio durante el clásico, puntualizando la salida de Lucas Silva en el entretiempo y el reemplazo de Lucas Beltrán a los 15 minutos del primer tiempo. “¿A ese pibe cómo le queda la cabeza? Si yo voy a jugar sin delanteros, ¿cómo hago un gol?”, se preguntó Tapia. Para cerrar su argumento sobre las responsabilidades deportivas, agregó: “¿Eso es culpa mía también? Están equivocados, cada uno tiene que hacerse cargo de sus cosas. Si vos dirigís 10 partidos, ganaste 7, empataste 1 y perdiste 2, no podés decir que te perjudicó la AFA”.

Finalmente, el malestar en la institución de Núñez, uno de los clubes más críticos de la actual conducción por reiterados fallos adversos, no se limitó a la expulsión de Martínez Quarta. La dirigencia millonaria también reclamó por una infracción de Leandro Paredes que merecía tarjeta roja y por la expulsión de Gonzalo Montiel. Desde el club señalaron una disparidad de criterios arbitral, ya que Lautaro Blanco cometió una falta similar durante el encuentro pero únicamente recibió una amonestación.