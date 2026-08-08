Chiqui Tapia despidió a Jorge Messi: “Gracias por haber formado a Lionel"

La muerte de Jorge Messi a los 68 años continúa generando numerosas muestras de dolor en el fútbol argentino. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, publicó una emotiva carta para despedir al padre y representante de Lionel Messi.

En su mensaje, Tapia puso especialmente el foco en el papel que Jorge tuvo como padre y en los valores que, según destacó, transmitió al capitán de la Selección Argentina durante toda su vida.

“Hoy nos toca despedir a un hombre que, detrás de una de las historias más grandes del fútbol mundial, tuvo un papel fundamental”, comenzó el titular de la AFA.

Tapia sostuvo que Jorge no solamente fue una pieza importante en la carrera que llevó a Lionel a convertirse en una leyenda del fútbol, sino también en la formación personal del astro argentino.

El dirigente lo reconoció por haber criado “a una persona de valores: humilde, respetuosa y profundamente comprometida con los demás”.

“Jorge hizo todo bien”

En otro tramo de la carta, el presidente de la AFA recordó el acompañamiento permanente que Jorge brindó a Lionel, especialmente durante los momentos más difíciles que atravesó a lo largo de su carrera. “Jorge hizo todo bien. Estuvo cuando había que estar, acompañó cuando había que acompañar y sostuvo cuando más hacía falta”, expresó Tapia.

El dirigente también consideró que uno de los mayores logros del padre del capitán argentino fue permanecer siempre al lado de su hijo y enseñarle que, detrás del éxito deportivo, existen valores que deben preservarse.

Tapia cerró su despedida con un agradecimiento dirigido a Jorge por el rol que tuvo en la formación de Lionel.“Gracias por haberle dado al mundo al mejor jugador, pero, por sobre todas las cosas, por haber criado a una gran persona”, manifestó.

Finalmente, aseguró que su legado permanecerá tanto en la historia del fútbol argentino como en el corazón de su familia.

La carta se conoció luego de que la AFA también anunciara diferentes medidas en señal de duelo por la muerte de Jorge Messi. Durante todos los partidos que se disputen este fin de semana en las distintas categorías del fútbol argentino habrá un minuto de silencio y jugadores, cuerpos técnicos y árbitros utilizarán brazaletes negros.

Además, las banderas de las instalaciones de la AFA permanecerán a media asta hasta el próximo viernes 14 de agosto.