La derrota en la final del Mundial 2026 dejó tristeza en todo el pueblo argentino, pero también abrió un momento para reconocer una historia que ya quedó marcada para siempre. En ese contexto, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, publicó un emotivo mensaje dedicado a Lionel Messi.

A través de sus redes sociales, el dirigente destacó la carrera del capitán argentino, su liderazgo dentro y fuera de la cancha y el impacto que tuvo en millones de hinchas durante una etapa histórica para la Selección. “Una historia que se vuelve eterna. No existen palabras en el diccionario que alcancen para agradecer todo lo que nos diste, capitán”, escribió Tapia.

El mensaje llegó luego de la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026, donde la Albiceleste cayó 1-0 en tiempo suplementario y no pudo conseguir el bicampeonato.

El reconocimiento a un líder histórico

Tapia resaltó no solo los logros deportivos de Messi, sino también la forma en la que representó la camiseta argentina durante más de dos décadas. “Por tu fútbol, por tu liderazgo inquebrantable dentro y fuera de la cancha, y por enseñarle a todo un pueblo a soñar y a pelear con el corazón en la mano hasta el último segundo”, expresó el presidente de la AFA.

El dirigente también recordó los momentos de felicidad que el capitán le regaló al país, especialmente durante el ciclo que llevó a Argentina a conquistar la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar. “Gracias por cada alegría que nos grabaste en el alma, por cada lágrima de orgullo y por llevar nuestra bandera a lo más alto del planeta”, agregó.

“Esta casa, tu casa, te va a amar para siempre”

La publicación de Tapia estuvo cargada de emoción y dejó una frase que rápidamente generó repercusión entre los fanáticos argentinos. “Sos eterno, Leo. Sos gigante. Nos hiciste el país más feliz del mundo y esta casa, tu casa, te va a amar para siempre”, escribió.

El mensaje fue acompañado por la bandera argentina y una clara muestra de agradecimiento hacia quien se convirtió en uno de los máximos símbolos deportivos de la historia del país.

Aunque la final terminó con una derrota, el reconocimiento hacia Messi volvió a demostrar que su legado va mucho más allá de los títulos. Para millones de argentinos, el capitán ya ocupa un lugar que trasciende al fútbol: el de una leyenda eterna.