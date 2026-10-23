Claudio “Chiqui” Tapia felicitó a Estudiantes de La Plata por su clasificación a la final de la Copa Libertadores 2026, luego de eliminar a Flamengo en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un mensaje en su cuenta de X para celebrar el logro del equipo, aunque no mencionó por su nombre a Juan Sebastián Verón, titular del club platense, con quien mantiene una relación atravesada por diferencias públicas.

El posteo de Tapia. (Gentileza)

“Felicitaciones a Estudiantes, a su plantel, a su cuerpo técnico, a su presidente y a toda la gente del Pincha por la clasificación a la final de la Copa Libertadores”, escribió Tapia.

El dirigente cerró su publicación con un mensaje de apoyo de cara a la definición continental. “En representación del fútbol argentino y en busca de una nueva consagración. ¡Muchos éxitos en Montevideo!”, agregó.

El detalle que marcó la diferencia con Boca

El saludo a Estudiantes contrastó con el mensaje que Tapia había publicado un día antes para felicitar a Boca Juniors por su clasificación a la final de la Copa Sudamericana.

En aquella oportunidad, el titular de la AFA mencionó expresamente a Juan Román Riquelme, presidente del club de la Ribera, además de saludar al plantel, al cuerpo técnico, a la comisión directiva y a los hinchas.

La diferencia entre ambas publicaciones volvió a poner el foco en el vínculo entre Tapia y Verón, en medio de los cruces que protagonizaron en los últimos tiempos por cuestiones institucionales y deportivas.

Estudiantes eliminó a Flamengo y va por otra Libertadores

El equipo platense consiguió el pase a la final tras empatar sin goles durante el tiempo reglamentario y vencer al conjunto brasileño por 3-2 en la definición por penales. El arquero Fernando Muslera fue una de las figuras de la noche al detener tres remates.

Con la clasificación, Estudiantes jugará la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras, el sábado 28 de noviembre, en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. El Pincha buscará conquistar su quinta Copa Libertadores y volver a consagrarse en el máximo torneo continental.

Tapia, en medio de una causa judicial

El mensaje del presidente de la AFA también se conoció en un contexto judicial complejo para el dirigente. Claudio Tapia tiene confirmado su procesamiento en una causa que investiga la presunta retención indebida de aportes e impuestos de la entidad.

La investigación apunta a obligaciones fiscales y contribuciones a la seguridad social que, según la acusación, no habrían sido depositadas dentro de los plazos legales. La situación procesal no equivale a una condena.