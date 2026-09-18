Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), felicitó públicamente a Marcelo Gallardo luego de su presentación oficial como nuevo entrenador de la selección de Ecuador.

A través de sus redes sociales, Tapia destacó la trayectoria del exdirector técnico de River y le envió sus mejores deseos para esta nueva etapa de su carrera.

“Quiero hacer una mención especial y felicitar a Marcelo Gallardo por asumir este nuevo desafío al frente de la selección de Ecuador”, escribió el dirigente. También saludó a Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Tapia definió a Gallardo como “un enorme representante de nuestro fútbol” y resaltó una trayectoria marcada, según sus palabras, “por el trabajo, la jerarquía y grandes logros”.

Gallardo inició una nueva etapa

El entrenador argentino fue presentado oficialmente en Quito y explicó que tomó la decisión de asumir el cargo luego de que la Federación Ecuatoriana de Fútbol insistiera en contar con sus servicios.

“Esto para mí es un desafío de vida, porque tener esta oportunidad me pone en una situación diferente a lo que estaba acostumbrado. Vengo a conocer otra cultura y quiero que todos nos carguemos de ilusión. Es un honor”, expresó durante la presentación.

Gallardo tendrá su primera experiencia como entrenador de una selección nacional y buscará darle continuidad al proceso que Ecuador viene desarrollando en los últimos años.

El objetivo de potenciar al seleccionado

Durante su presentación, el “Muñeco” explicó que pretende mantener los aspectos positivos del equipo y sumar sus propias ideas de trabajo.

“Hay que darle inicio a un proceso, más allá de las ideas que tengamos. Hay que intentar que esta nueva etapa sostenga todo lo bueno que viene haciendo esta generación y potenciarla en base a lo que nosotros queremos desarrollar”, sostuvo.

Además, adelantó que para su primera convocatoria buscará respetar en buena medida la lista que disputó el último Mundial, aunque tendrá en cuenta lesiones y otras situaciones. También anticipó que observará a los jóvenes que buscan llegar al seleccionado mayor.

El debut de Gallardo

El nuevo entrenador de Ecuador comenzará rápidamente su trabajo con el plantel. Su debut está previsto para el jueves 24 de septiembre, cuando la selección ecuatoriana enfrente a Corea del Sur en la ciudad de Suwon, en el inicio de la fecha FIFA.

La llegada de Gallardo representa además su primer desafío al frente de un seleccionado nacional, después de sus experiencias como entrenador de Nacional de Uruguay, River Plate y Al-Ittihad de Arabia Saudita.