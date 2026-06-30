La histórica clasificación de Paraguay a los octavos de final del Mundial 2026, conseguida tras eliminar a Alemania en la definición por penales, abrió un nuevo capítulo en la polémica que desde hace semanas protagonizan el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, el entrenador Gustavo Alfaro y el exarquero José Luis Chilavert.

Luego de la victoria de la Albirroja, Tapia destacó el rendimiento del conjunto paraguayo y remarcó el nivel competitivo de los equipos sudamericanos frente a las principales potencias europeas.

"Mucho mérito de Paraguay, que jugó de igual a igual y demostró que cualquier equipo sudamericano está a la altura de los europeos", expresó el titular de la Asociación del Fútbol Argentino durante una rueda de prensa.

Sin embargo, la frase que generó mayor repercusión llegó inmediatamente después. "A los que critican a Paraguay, ahí lo tienen. A veces hay que hablar menos y apoyar más", manifestó Tapia, en una declaración que fue interpretada como una referencia directa a José Luis Chilavert, quien durante el Mundial cuestionó reiteradamente el rendimiento del seleccionado paraguayo y las decisiones del entrenador Gustavo Alfaro.

La respuesta del histórico exarquero no tardó en llegar. A través de su cuenta en la red social X, Chilavert publicó una captura de una noticia periodística vinculada a una causa judicial que involucra a Tapia, a Pablo Toviggino y a la AFA, sin realizar comentarios adicionales, aunque el mensaje fue interpretado como una réplica directa a las declaraciones del dirigente.

El intercambio se suma al enfrentamiento público que mantienen Chilavert y Alfaro desde el inicio de la Copa del Mundo. Días atrás, el entrenador argentino había pedido construir "un Paraguay grande" desde "la grandeza" y calificó al exfutbolista como un "francotirador" por sus permanentes cuestionamientos.

Lejos de cerrar la polémica, Chilavert volvió a utilizar las redes sociales para responder con dureza. En una de sus publicaciones sostuvo que Alfaro debía "preocuparse por Alemania" y cuestionó su rol al frente del seleccionado paraguayo. Más tarde, redobló la apuesta con otro mensaje en el que calificó al entrenador como "el farsante del fútbol sudamericano".

Mientras Paraguay celebra una de las mayores victorias de su historia reciente y se prepara para afrontar los octavos de final, la clasificación también alimentó un intenso cruce mediático entre dirigentes, exfutbolistas y el cuerpo técnico de la selección guaraní, una disputa que promete sumar nuevos capítulos durante el desarrollo del Mundial.