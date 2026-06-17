La victoria de la Selección argentina frente a Argelia en su debut en el Mundial 2026 dejó varias imágenes para el recuerdo. Además del gran desempeño del equipo de Lionel Scaloni y del gol de Lionel Messi, un particular intercambio entre Claudio "Chiqui" Tapia y Oscar Ruggeri se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada.

La situación ocurrió inmediatamente después de que Messi abriera el marcador para la Albiceleste. Mientras en las tribunas y los palcos se desataba la celebración, las cámaras captaron el instante en que el presidente de la AFA se acercó al exdefensor campeón del mundo y le realizó un llamativo reclamo en tono distendido.

Según pudo apreciarse en las imágenes difundidas por la transmisión oficial, Tapia le recordó a Ruggeri algunos comentarios realizados antes del encuentro, cuando el exfutbolista había manifestado ciertas dudas sobre el rendimiento que podía mostrar el seleccionado argentino en el debut mundialista.

El intercambio estuvo marcado por las sonrisas y las bromas, reflejando la buena relación que mantienen ambos. Ruggeri respondió entre risas mientras continuaba la celebración por el tanto convertido por Messi, una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó miles de comentarios entre los fanáticos.

El gol del capitán argentino fue clave para encaminar el triunfo frente al conjunto africano y permitió que la Selección comenzara con el pie derecho su participación en la Copa del Mundo. El tanto también volvió a ratificar la vigencia de Messi, quien continúa siendo una de las principales figuras del equipo nacional.

Tras el encuentro, el video del cruce entre Tapia y Ruggeri circuló masivamente en plataformas digitales y programas deportivos. Muchos usuarios destacaron el tono relajado del intercambio y el clima de optimismo que rodea a la delegación argentina luego de un estreno exitoso en la máxima cita del fútbol mundial.

Con los primeros tres puntos asegurados, Argentina ya puso la mirada en su próximo compromiso por el Grupo J, donde buscará consolidar su posición y acercarse a la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.