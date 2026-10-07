La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina tuvo una escena inesperada fuera de la cancha. Mientras el Monumental se preparaba para homenajear al capitán, Claudio “Chiqui” Tapia recibió fuertes insultos de parte de los hinchas y posteriormente tomó la decisión de no bajar al campo de juego.

Los cuestionamientos contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comenzaron incluso antes del partido frente a Benín. Los primeros cánticos surgieron desde la tribuna Centenario alta y luego se extendieron hacia otros sectores del estadio, incluida la popular Sívori.

Los cánticos contra el presidente de la AFA

Durante el ingreso del público, los hinchas comenzaron a cantar contra Tapia y el mensaje se repitió en distintos momentos de la noche.

La protesta no quedó limitada a la previa. Después del triunfo de la Selección por 3-0 ante Benín, los cuestionamientos volvieron a escucharse mientras se desarrollaba el homenaje preparado para Messi.

Uno de los momentos que generó mayor reacción fue el espectáculo de drones realizado en el Monumental. La aparición inicial del nombre y el logo de una empresa patrocinadora provocó silbidos de los espectadores y volvió a generar cánticos contra el titular de la AFA.

Tapia decidió no bajar al campo

En medio de ese clima, Tapia optó por no bajar al campo de juego durante la despedida de Messi y permaneció fuera de la escena principal del homenaje.

La decisión se produjo en una noche en la que el foco estaba puesto en el último partido de Messi con la camiseta argentina y en los distintos reconocimientos que recibió el capitán después del encuentro.

La situación contrastó con el mensaje que el propio Tapia publicó posteriormente en sus redes sociales para despedir al futbolista. Allí destacó el recorrido del rosarino con la Selección y su legado como capitán.

“Tu historia con la Argentina no termina acá”, escribió el presidente de la AFA, quien también definió a Messi como “nuestro capitán”, “nuestro campeón” y “nuestro 10”.

Los motivos del enojo de los hinchas

Los cuestionamientos hacia Tapia se vincularon, según distintos reportes, con varios episodios relacionados con la organización del partido de despedida, entre ellos el precio de las entradas, la reventa y la circulación de tickets falsos.

También aparecen como antecedentes las críticas por algunos amistosos de la Selección y las diferencias que la conducción de la AFA mantiene con distintos sectores del fútbol argentino.

Así, una jornada pensada para despedir a Messi terminó dejando también una fuerte escena de tensión alrededor de Tapia, que recibió cánticos de los hinchas y decidió mantenerse al margen del homenaje dentro del campo de juego.