Mientras la Selección Argentina protagonizaba una histórica remontada frente a Egipto para avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026, una imagen con fuerte presencia sanjuanina comenzó a circular en las redes sociales. Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), fue fotografiado con una bandera de Sportivo Desamparados en una de las tribunas del estadio de Atlanta.

La fotografía se difundió rápidamente entre los simpatizantes del conjunto puyutano, que celebraron ver los colores verdiblancos presentes en uno de los escenarios más importantes del fútbol mundial.

Quien explicó cómo llegó la bandera hasta Tapia fue Tato Pérez, expresidente de Sportivo Desamparados. A través de sus redes sociales contó que fue un hincha quien se la acercó al titular de la AFA. "Pepe Ruades se la pasó y no tuvo drama en posar con la de Desamparados", escribió Pérez al compartir la imagen.

La publicación tuvo una amplia repercusión entre los hinchas del club sanjuanino, que destacaron el gesto del dirigente durante el encuentro que terminó con el triunfo 3-2 de la Selección Argentina.

En el mismo mensaje, Pérez también hizo referencia al presente institucional y deportivo de Sportivo Desamparados. "Ojalá no sigan permitiendo que le pongan la pata en la cabeza a nuestro club cada vez que intenta subir", expresó.

Más allá de esa reflexión, la imagen de Claudio Tapia con la bandera de Sportivo Desamparados se convirtió en uno de los momentos más comentados entre los seguidores del conjunto puyutano, que encontraron un motivo de orgullo al ver representado al club en plena disputa de los octavos de final del Mundial 2026.