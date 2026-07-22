Chiqui Tapia propuso un homenaje para la Selección tras ser subcampeona

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, anunció que este fin de semana se realizará un reconocimiento masivo en los estadios del país. El dirigente convocó a los clubes y a los simpatizantes a participar de un tributo para destacar el desempeño del plantel en la última Copa del Mundo tras obtener el subcampeonato.

El homenaje consistirá en realizar "Un minuto de aplausos en todas las canchas del fútbol argentino para agradecer a Lionel Messi, Lionel Scaloni y a todos los miembros de la Selección argentina. Que cada hinchada en cada estadio le pueda aportar su rasgo característico y aplaudamos hasta que duelan las manos a la mejor Selección del fútbol argentino de la historia" según detalló el titular de la entidad.

Tapia remarcó la importancia del vínculo entre el equipo y la gente, pidiendo mantener el clima de armonía actual. En ese sentido, el directivo expresó "Mostrémosle al mundo lo que somos unidos como argentinos, embanderados detrás de nuestra Selección, que nos representó como ninguna otra lo había hecho antes y logró un sentido de unidad nacional como nunca antes. Unidos siempre, Argentina" a través de sus plataformas oficiales. Además de los aplausos, se invitó a las instituciones a sumar banderas, camisetas y fuegos artificiales para identificar a cada hinchada.

La iniciativa trascendió las fronteras locales mediante un acuerdo con las autoridades continentales. El presidente de la AFA manifestó "Gracias, Conmebol, Alejandro Domínguez y José Astigarraga por autorizar a que los clubes argentinos que disputan los playoffs de la Sudamericana puedan portar una bandera en reconocimiento a nuestra Selección" al confirmar el permiso para los torneos internacionales.

Tigre fue la primera institución en cumplir con la propuesta durante su enfrentamiento contra Nacional de Montevideo. El equipo de Victoria desplegó un estandarte que rezaba "Campeones son los que nunca se rinden... Gracias, Selección" en la previa del cotejo.

Se espera que durante las próximas horas Lanús y Boca Juniors se sumen a las demostraciones de afecto en sus respectivos cruces. El fútbol local se prepara así para vivir un cierre de semana especial destinado a agradecer a los protagonistas de una campaña histórica.