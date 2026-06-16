Días después de compartir su historia con Ana Paula Zabala, enviada especial de GRUPO HUARPE al Mundial 2026, Juan Kurtzemann vivió uno de los momentos más importantes de su aventura. Este lunes 15, en Kansas City, el presidente de la AFA, el sanjuanino, Claudio "Chiqui" Tapia, lo recibió para conocer la bandera que recorrió las 23 provincias argentinas en 23 días y que ahora será entregada a la Selección Argentina.

La escena representó el cierre simbólico de una travesía que comenzó miles de kilómetros al sur y que tuvo como objetivo reunir firmas, mensajes y muestras de apoyo para el equipo de Lionel Scaloni. Tras completar el recorrido por todo el país y llegar a Estados Unidos, Kurtzemann logró concretar la misión que se había propuesto: hacer llegar ese mensaje federal al plantel campeón del mundo.

La imagen del encuentro fue compartida por el propio Tapia en sus redes sociales. Allí destacó que la bandera "simboliza a más de 45 millones de argentinos" y valoró el esfuerzo realizado por el joven viajero para llevar adelante una iniciativa que unió a personas de todo el país detrás de una misma ilusión.

"Tras haber recorrido las 23 provincias en 23 días, llegó Juan Kurtzemann a Kansas City con su bandera, que simboliza a más de 45 millones de argentinos y que será entregada a nuestra Selección", publicó el titular de la AFA en su cuenta oficial de Instagram.

Tapia también resaltó que el denominado "manto sagrado" reúne las firmas de personalidades destacadas y referentes de cada provincia. "Está cargado de energía positiva y aliento para la Scaloneta, con la ilusión que nos une a todos", escribió.

Un recorrido que se volvió colectivo

La historia de Kurtzemann trascendió rápidamente la de un simple viaje. Su propuesta consistió en atravesar las 23 provincias argentinas en apenas 23 días para recolectar firmas y mensajes destinados a la Selección que inició la defensa del título mundial obtenido en Qatar 2022.

La travesía lo llevó por ciudades, pueblos y rutas de todo el país. En cada parada encontró personas dispuestas a sumarse a la iniciativa, dejando una firma, una dedicatoria o una expresión de apoyo para el plantel argentino.

Lo que comenzó como un desafío personal terminó convirtiéndose en una experiencia colectiva. La bandera fue acumulando historias, nombres y emociones hasta transformarse en una representación simbólica de la pasión futbolera de los argentinos.

Durante la entrevista concedida a GRUPO HUARPE días atrás en Estados Unidos, el joven había relatado cómo el proyecto fue creciendo a medida que avanzaba el recorrido. También contó que muchas veces fueron los propios ciudadanos quienes colaboraron para que pudiera seguir adelante, ofreciéndole ayuda, alojamiento o simplemente palabras de aliento.

El objetivo cumplido en Kansas City

La llegada a Kansas City marcó el final de la primera parte del desafío. Allí, en la ciudad donde la Selección Argentina debutará frente a Argelia, Kurtzemann pudo concretar el encuentro que imaginó desde el inicio de su recorrido.

La recepción de Tapia no sólo significó un reconocimiento institucional al esfuerzo realizado, sino también la confirmación de que la bandera cumplirá el destino para el cual fue creada: llegar hasta los jugadores argentinos.

En su publicación, el presidente de la AFA definió al joven como "la representación de un país entero" y lo felicitó por haber alcanzado el objetivo.

La foto entre ambos se convirtió rápidamente en una de las postales más emotivas de la previa del debut argentino en el Mundial. Mientras el plantel de Scaloni ajusta los últimos detalles para salir a la cancha, la historia de Kurtzemann ofrece una mirada diferente sobre la Copa del Mundo, alejada de las tácticas y los resultados.

Una bandera cargada de ilusión

Cada firma estampada en la tela representa una historia. Cada provincia recorrida refleja una parte de la identidad argentina. Por eso, más allá del valor material del objeto, la bandera adquirió un significado especial para quienes siguieron el recorrido del joven viajero.

Ahora, el manto que atravesó el país de punta a punta quedó a un paso de llegar a manos de los campeones del mundo. Con él viajan los mensajes de miles de argentinos que sueñan con volver a celebrar.

Para Kurtzemann, la misión ya está cumplida. Para la Selección, en cambio, el desafío recién comienza. Pero cuando los jugadores salten al campo de juego para iniciar una nueva defensa del título, tendrán cerca un símbolo construido kilómetro a kilómetro por un país que vuelve a ilusionarse.