Chiqui Tapia repitió su cábala con Messi y De Paul antes de Suiza

Con la expectativa puesta en el choque entre la Selección Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, Claudio “Chiqui” Tapia volvió a cumplir con una tradición que se instaló durante los últimos torneos internacionales: compartir una fotografía junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul horas antes de un partido decisivo.

Desde Kansas City, sede del encuentro de este sábado, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó en sus redes sociales una nueva edición de la postal que, con el paso del tiempo, se convirtió en una especie de ritual para los fanáticos argentinos.

En la imagen se observa a Tapia compartiendo unos mates con el capitán de la Selección y con el mediocampista del Atlético de Madrid, dos de los futbolistas más importantes del plantel dirigido por Lionel Scaloni. Relajados y sonrientes, los tres posaron para la cámara en la previa de un compromiso clave para las aspiraciones argentinas en la Copa del Mundo.

“A la espera de otro partido importante, buscando dar un paso más. Como siempre, todos juntos”, escribió el máximo dirigente del fútbol argentino al acompañar la publicación.

La fotografía comenzó a repetirse en distintos momentos importantes de la Selección y rápidamente fue adoptada por los hinchas como una cábala. Cada vez que Argentina afronta un encuentro decisivo, la imagen entre Tapia, Messi y De Paul vuelve a aparecer y genera repercusión en las redes sociales.

El partido entre la Albiceleste y Suiza se disputará este sábado 11 de julio desde las 22, con el arbitraje del portugués João Pinheiro. El ganador del encuentro avanzará a las semifinales del Mundial 2026 y quedará entre los cuatro mejores equipos del torneo.

La Selección Argentina llega a esta instancia luego de superar las fases anteriores con el objetivo de seguir en carrera por el título, mientras que Suiza intentará dar la sorpresa y meterse entre los semifinalistas.

Los hinchas argentinos podrán seguir el encuentro a través de las transmisiones de Telefe, TV Pública, TyC Sports, DSports y Disney+ Premium, en una noche que promete mantener en vilo a millones de personas dentro y fuera del país.