A un mes de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, Claudio “Chiqui” Tapia salió al cruce de las teorías conspirativas que circularon alrededor del partido y apuntó contra quienes acusaron a los jugadores de la Selección argentina de haberse entregado.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) realizó un fuerte descargo a través de sus redes sociales y reclamó una disculpa por las versiones que pusieron en duda la actuación del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

“Un mes pasó. Un mes de la mentira, de la operación y de una campaña miserable para instalar que esta Selección se había entregado”, comenzó Tapia en su publicación.

El dirigente cuestionó especialmente el impacto que tuvieron esas versiones sobre los futbolistas que integraron el plantel argentino y defendió el compromiso del equipo durante el torneo.

El fuerte mensaje de Tapia

Tapia sostuvo que las acusaciones no pueden quedar instaladas como una verdad y reclamó que quienes difundieron esas versiones asuman su responsabilidad.

El presidente de la AFA también apuntó contra quienes calificaron de “traidores” a los jugadores de la Selección. “De tratar de traidores a los jugadores no se vuelve”, afirmó en el mensaje que publicó este miércoles.

La declaración se produjo exactamente un mes después de la final del Mundial, en la que Argentina cayó ante España, un resultado que generó distintas interpretaciones y cuestionamientos en torno al rendimiento del equipo.

Para Tapia, las versiones que comenzaron a circular después del partido formaron parte de una campaña destinada a instalar que la Selección había actuado deliberadamente para perder.

Pedido de disculpas

En su carta, el titular de la AFA reclamó una disculpa a quienes sostuvieron públicamente las acusaciones contra el plantel.

El dirigente consideró que cuestionar el resultado deportivo es una cosa, pero acusar a los jugadores de haber traicionado a la Selección implica cruzar un límite que, según planteó, no debería naturalizarse.

El mensaje de Tapia volvió a poner en el centro de la escena las repercusiones de aquella final y la discusión sobre las versiones que circularon durante las semanas posteriores al partido.

La publicación generó repercusión en las redes sociales y volvió a abrir el debate entre los hinchas argentinos sobre el desempeño de la Selección en el partido decisivo del Mundial.