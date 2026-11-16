El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, respondió a las críticas de River luego de la derrota por 1-0 ante Boca en La Bombonera y rechazó que el resultado estuviera relacionado con un perjuicio arbitral. Además, cuestionó el planteo del entrenador Leonardo Ponzio y dejó una frase contundente: "No siempre que perdés la culpa es del otro".

Las declaraciones fueron realizadas en el programa Dominbord, conducido por Tomás Rebord. Durante la entrevista, el dirigente también se refirió a las decisiones tácticas del equipo, los cambios realizados durante el encuentro y los reclamos por el arbitraje.

Tapia cuestionó las críticas de River

"No es mi culpa, están equivocados", sostuvo Tapia al responder a los cuestionamientos del Millonario. En ese sentido, consideró que un equipo no puede responsabilizar a la AFA por sus resultados deportivos.

El presidente de la entidad también mencionó el rendimiento de River en el torneo y recordó que había ganado siete partidos, empatado uno y perdido dos en los primeros diez encuentros. Además, hizo referencia al penal que el equipo ejecutó dos veces frente a Banfield, en la séptima fecha del Clausura, luego de que el árbitro sancionara una invasión.

El planteo de Ponzio y las decisiones tácticas

Tapia también apuntó contra el planteo de Leonardo Ponzio durante el Superclásico y cuestionó que River terminara jugando sin delanteros. La referencia estuvo vinculada con la decisión de reemplazar a Lucas Beltrán por Lautaro Rivero después de la expulsión de Lucas Martínez Quarta.

"Si voy a jugar sin delanteros, ¿cómo hago un gol?", expresó el dirigente. También criticó la decisión de reemplazar en el entretiempo al juvenil Lucas Silva, quien había debutado en el encuentro.

La defensa del arbitraje

El titular de la AFA respondió además a los cuestionamientos de Ponzio sobre el arbitraje y sostuvo que los errores de los jueces tienen consecuencias. Explicó que, cuando un árbitro se equivoca, puede ser apartado y el Colegio de Árbitros toma las medidas correspondientes.

"Me equivoqué en el planteo, en los cambios, en la formación, si no no es justo", expresó al plantear que los entrenadores también deben asumir responsabilidades. Finalmente, pidió que en el fútbol argentino se respete más a los árbitros y sostuvo que hay que saber perder.