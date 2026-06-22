En la antesala del encuentro entre Argentina y Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de apoyo al plantel encabezado por Lionel Scaloni.

El dirigente publicó una fotografía junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul, dos de los referentes del seleccionado nacional, acompañada por un mensaje que rápidamente recibió miles de interacciones de los hinchas argentinos. "Con la ilusión que une a todo el país. Juntos y tirando para el mismo lado. ¡Vamos, Argentina!", escribió Tapia junto a la imagen, reflejando el clima de optimismo que rodea a la Albiceleste en esta Copa del Mundo.

Una imagen que simboliza la unidad

La publicación muestra a Tapia compartiendo un momento distendido con Messi y De Paul, dos piezas fundamentales dentro y fuera de la cancha para el seleccionado nacional.

La imagen fue interpretada por muchos fanáticos como una muestra de la cercanía que existe entre los dirigentes y el plantel, además de reforzar el mensaje de unidad que caracteriza al ciclo encabezado por Lionel Scaloni.

Desde la obtención del Mundial de Qatar 2022, la Selección Argentina construyó una fuerte conexión con los hinchas y cada gesto vinculado al equipo suele generar una importante repercusión en redes sociales.

La expectativa crece en la previa

El mensaje llegó pocas horas antes de un compromiso clave para Argentina. Tras el triunfo ante Argelia en el debut, la Scaloneta buscará una nueva victoria frente a Austria para acercarse a la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026.

Con Messi como capitán, De Paul como uno de los líderes del mediocampo y el respaldo permanente de los hinchas, la Selección afronta un partido que puede marcar el rumbo de su participación en el certamen.

Mientras la expectativa crece dentro y fuera del estadio de Dallas, la publicación de Tapia se convirtió en una nueva señal de respaldo a un equipo que mantiene intacta la ilusión de todo un país.