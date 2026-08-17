Chiqui Tapia y los planes sobre el futuro de la Selección y la salida de Scaloni

Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, se pronunció sobre la situación del cuerpo técnico nacional luego de la final del Mundial 2026. El directivo fue tajante al afirmar que "mi plan A, B y C es él" en clara referencia a la permanencia de Lionel Scaloni.

El objetivo de la dirigencia es extender el contrato del entrenador, que vence en diciembre de este año, recalcando que "mi plan A, B y C es Scaloni" y descartando cualquier otro candidato para el puesto.

Durante una entrevista, Tapia resaltó el afecto y la cercanía que mantiene con el conductor del equipo. "Lo quiero mucho al Gringo. Él vivió momento duros acá", reconoció el titular de la AFA, quien describió el vínculo como una "relación de ida y vuelta" permanente.

Respecto al estado anímico del director técnico, Tapia señaló que "cada uno tiene sus tiempos para hacer sus duelos" y manifestó su confianza en las gestiones actuales al decir que "todos queremos que siga. Había conversaciones muy avanzadas".

El ciclo de Scaloni, iniciado como interino en 2018, registra logros fundamentales como la Copa del Mundo de Qatar 2022, la Finalissima y dos títulos de Copa América. Tapia analizó este proceso indicando que "la gente se identificó con un grupo" y remarcó que "nunca el pueblo tuvo tantas alegrías como con esta Selección". Sobre su rol en la gestión, admitió que "quizás mi acierto fue elegir quién comanda a la Selección y sostenerlo".

La incertidumbre sobre la continuidad creció tras la caída ante España por uno a cero en el tiempo suplementario de la última cita mundialista. En aquel momento, un Scaloni conmovido puso en duda su futuro. "No sé si podré lograr algo más grande que esto", expresó el técnico entre lágrimas, añadiendo que "me duele en el alma, lo siento". En relación a los jugadores, el dirigente también mencionó la situación del capitán al afirmar que su permanencia "es una decisión pura y personal de él".

Pese a estas dudas, el entrenador liderará al plantel en las próximas ventanas de septiembre y noviembre, donde el equipo disputará tres y dos partidos amistosos respectivamente. En ese periodo se llevaría a cabo el encuentro clave para definir la extensión del proyecto. Finalmente, Tapia compartió su ambición a largo plazo al revelar que "trabajamos para una fase completa en Argentina" durante el Mundial 2030.