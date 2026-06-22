El eco de los últimos silbatazos todavía retumbaba en las paredes de cemento del estadio de Dallas, en Arlington, Texas. Afuera, la marea de hinchas argentinos continuaban con su desahogo de felicidad, como el resto de todos los argentinos en el país. Pero en la intimidad del vestuario de la Selección Nacional, estaban dos sujetos que están escribiendo una historia de mística, felicidad, satisfacción y amistas.

CHIQUI TAPIA Y OTRA VICTORIA ALBICELESTE 😎



🏆 El presidente de AFA celebró el triunfo de Argentina junto a Lionel Messi y posteó una foto con exceso de aura. #MundialEnDSPORTS



📸 chiquitapia pic.twitter.com/UP6aat21Mo

Fue el encuentro entre el capitán, Lionel Messi y el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, En medio de la procesión de camisetas sudadas, vendajes caídos y botines desparramados por el piso, se produjo el momento. Ese que minutos más tarde paralizaría las redes sociales y se convertiría en la imagen de la jornada.

Con el posteo de @chiquitapia y un mensaje escueto que decía "fiuuumba" con el emoji de un cigarrillo y una pelota de fútbol, el máximo dirigente celebró el triunfo de la Scaloneta ante el combinado austriaco. Después de semejante batalla por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, entre ellos solo hubo una sonrisa cómplice, la charla privada que muy pocos conocerán y un abrazo de felicitaciones para lo que vendrá en los siguientes días.

El posteo claro, tuvo miles de visualizaciones y reacciones en las redes.