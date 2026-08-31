Chisme bomba: la mamá de Tini creía que su marido la engañaba con Maru Botana

A comienzos de siglo, Maru Botana se consolidó como una conductora de Telefe con gran impacto popular. Detrás de su perfil caracterizado por la simpatía y el uso de patines en pantalla, se tejieron diversas fricciones con integrantes de sus equipos de trabajo. En una reciente emisión del programa de espectáculos LAM, se abordó la relación laboral de la pastelera y se recordó que Mariana Muzlera, la madre de la cantante Tini Stoessel, experimentaba celos debido a la buena sintonía que la conductora mantenía con su esposo, Alejandro Stoessel.

La conversación dio lugar a que la panelista Carla Czudnowsky compartiera su experiencia como integrante de la producción de aquel ciclo televisivo. La periodista relató de manera directa los motivos de su desvinculación afirmando que "Yo era productora de la primera edición de ese programa…. Y yo me fui". Asimismo, reflexionó sobre la percepción pública que rodea a la cocinera expresando que "¿Viste que la gente cuando le pasa algo feo como le pasó a ella, después es como que la gente le tiene más piedad? Pero no es una persona bien llevada".

El conductor del programa, Ángel de Brito, reaccionó ante la revelación y consultó sorprendido "Ah, ¿no es bien llevada tampoco?". Frente a esta pregunta, Czudnowsky amplió su postura y detalló el trato cotidiano que se vivía durante las grabaciones sosteniendo que "No, no era muy de tratar bien, ni tenía muy buenos modos".

La expanelista también dio a conocer un episodio ocurrido años atrás, cuando la cocinera estuvo al frente de un formato en la pantalla de América. Czudnowsky reveló un veto a un colega indicando que "Tengo un chisme que te lo puede confirmar. Hero hubo un momento cuando ella tuvo el programa en América, ¿te acordás? Hace un par de años. En un momento una posibilidad era que su compañero fuera Ronnie Arias, y ella dijo que no porque no quería estar con alguien gay en dupla".

Ante esa revelación, De Brito acotó con dureza que "No le gustaban los pu$%#, claro". La panelista coincidió con esa apreciación y añadió que "No, ella es muy 'patria, familia' y después lo tuvo a Coco Carreño igual. A lo mejor ya le ganaron por cansancio". En ese mismo sentido, la periodista no dudó en calificar el temperamento de la conductora utilizando los términos "conch$%& y jodida".

Por su parte, el presentador de LAM recordó la relevancia de la pastelera en la televisión de aquel entonces señalando que "Más allá de sus formas, era una bomba en ese momento. Se ve que a alguien le gustaba del canal".

Czudnowsky coincidió con este análisis y describió las actitudes de seducción de la cocinera explicando que "Era una bombita. Chiquitita. Era una mina que... ¿Cómo te puedo explicar? Cuando ella quería podía ser muy encantadora con los tipos... No quiero decir que fuera como una histericona, pero hacía como un jueguito de seducción. No quiero decir con esto que era para tener una relación con el productor ejecutivo. A lo mejor con Stoessel hacía ese mismo jueguito".