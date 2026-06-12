La victoria de Corea del Sur por 2 a 1 sobre República Checa en el Mundial 2026 dejó varias imágenes destacadas dentro del campo de juego, pero una de las escenas más comentadas ocurrió antes del inicio del partido y tuvo como protagonista al delantero Cho Gue-sung.

El futbolista surcoreano sorprendió al descender del micro de su selección sosteniendo un mate, una imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales y despertó la atención de miles de fanáticos argentinos. La particularidad generó aún más comentarios debido a que el jugador apareció únicamente con el recipiente, sin el tradicional termo que suele acompañar la infusión.

Cho, de 28 años, es una de las figuras más populares del fútbol surcoreano. Actualmente juega en el FC Midtjylland de Dinamarca y cuenta con una importante presencia en redes sociales, donde suma cerca de dos millones de seguidores. Además de su carrera deportiva, es reconocido en su país por su faceta como modelo.

Las especulaciones sobre el origen de su afición por el mate no tardaron en aparecer. Una de las hipótesis apunta a su convivencia en el club danés con el mediocampista uruguayo Emiliano Martínez, quien podría haberle transmitido la costumbre de consumir la tradicional bebida sudamericana.

También se recordó la influencia que algunos futbolistas argentinos han tenido en integrantes del seleccionado surcoreano. Son Heung-min, máxima figura del equipo asiático y compañero de Cristian Romero en el Tottenham de Inglaterra, ya había sido visto probando mate en publicaciones compartidas por el defensor argentino.

Más allá del fenómeno viral generado por su llegada al estadio, Cho Gue-sung no sumó minutos en el encuentro disputado en Guadalajara. Corea del Sur logró una importante remontada para imponerse por 2 a 1 luego de comenzar en desventaja frente a República Checa.

El conjunto europeo abrió el marcador en el segundo tiempo a través de Ladislav Krejčí, pero los asiáticos reaccionaron con goles de Hwang In-beom y Oh Hyeon-Gyu para quedarse con tres puntos clave en el Grupo A.

Mientras Corea del Sur celebraba una victoria fundamental en su estreno mundialista, la imagen de Cho Gue-sung tomando mate recorrió el mundo y se convirtió en uno de los momentos más curiosos y comentados de las primeras jornadas del torneo.