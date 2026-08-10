Chocaron dos camionetas en Capital y una terminó contra una casa

El inicio de la semana se vio alterado por un impactante siniestro vial en el corazón de Concepción, departamento Capital. Durante las primeras horas de este lunes, el silencio de la zona fue interrumpido por la violencia de una colisión entre dos rodados en el cruce de las calles Juan Jufré y General Acha.

El hecho fue protagonizado por una camioneta Ford F-100 y otro vehículo tipo Jeep. Según los datos obtenidos en el lugar, la Ford F-100 circulaba por Juan Jufré en sentido este a oeste, mientras que el Jeep lo hacía por General Acha de sur a norte. Al llegar a la esquina, ambos chocaron con tal fuerza que una de las unidades se desplazó hacia la vereda, impactando de lleno contra el frente de un comercio ubicado en esa intersección.

Foto: DIARIO HUARPE.

La escena sorprendió a los pocos transeúntes y vecinos que circulaban en ese horario de escaso tránsito, quienes se toparon con restos de plásticos y piezas metálicas esparcidos por todo el sector. A pesar de los importantes daños materiales visibles en las carrocerías de las dos camionetas, se informó que los ocupantes no sufrieron heridas de gravedad.

Efectivos policiales y personal de emergencias médicas acudieron rápidamente al sitio para asistir a los conductores y realizar las pericias necesarias. Actualmente, las autoridades trabajan para establecer las causas exactas del choque y determinar las responsabilidades del caso que quedó bajo investigación judicial.

Foto: DIARIO HUARPE.