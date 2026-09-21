Una camioneta Ford F-150 Raptor de color azul, que está a nombre del defensor Gastón Ávila, protagonizó un fuerte accidente durante la mañana de este lunes en Rosario. El vehículo terminó abandonado luego de impactar contra una columna de alumbrado público.

El hecho ocurrió sobre la avenida Jorge Newbery, aproximadamente a 200 metros de la curva del aeropuerto Islas Malvinas, en la conexión entre Rosario y Funes. La camioneta sufrió importantes daños y quedó sin ocupantes en el lugar.

Qué dijo el futbolista

Luego del accidente comenzaron a circular fotografías de testigos en las que se observa al futbolista de Rosario Central cerca del vehículo. Ávila, de 24 años, negó haber estado en el lugar al momento del choque y publicó una imagen junto a su hija.

El defensor aseguró que estaba durmiendo junto a su hija cuando ocurrió el accidente y explicó que se encontraban descansando antes de acudir a una consulta dermatológica. Según informaron medios santafesinos, su llegada al lugar habría ocurrido después del choque para conocer qué había sucedido con el vehículo.

Cómo quedó la camioneta

El impacto provocó graves daños en la parte frontal y en el sector izquierdo de la camioneta, que se dirigía hacia Funes. También se desprendió una de las ruedas y se activaron los airbags del habitáculo.

Alrededor de las 9, aproximadamente una hora después del accidente, el vehículo continuaba sobre la avenida sin ocupantes y sin un operativo policial en el lugar. Hasta ese momento no había datos oficiales sobre personas heridas, la huida de los involucrados o la participación de otro vehículo.