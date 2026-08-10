Chocó contra un auto para evitar el semáforo y una mujer terminó herida

Durante la mañana de este lunes 10 de agosto se registró un violenta colisión de tránsito en el interior del Barrio Centinela II, situado en el departamento Rivadavia. El siniestro ocurrió específicamente en la intersección de las calles Esmeralda y Santa Rosa, donde dos automóviles particulares impactaron de manera contundente en la esquina.

De acuerdo con los datos relevados en el lugar del hecho, un vehículo de color blanco se desplazaba en sentido oeste a este cuando, al llegar al cruce, embistió el lateral derecho de un coche gris que circulaba de norte a sur.

Debido a la fuerza del impacto, una mujer que viajaba en el segundo rodado tuvo que recibir asistencia médica preventiva al presentar lesiones de consideración y dolores intensos en su brazo derecho.

Los habitantes de la zona manifestaron un profundo malestar e indignación ante la repetición de estas maniobras en el vecindario. Según denunciaron los vecinos, diversos automovilistas eligen desviar su recorrido habitual para esquivar el semáforo ubicado en la plaza principal, ingresando a las arterias internas del vecindario a elevadas velocidades y generando un peligro constante para los peatones.