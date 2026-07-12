Un violento choque seguido de fuga generó preocupación durante la madrugada de este sábado en Rawson, donde la familia de los damnificados busca testigos que permitan identificar al conductor que protagonizó el accidente y abandonó la escena sin brindar asistencia.

El hecho ocurrió cerca de las 5.30 en la intersección de calle Lemos y Cenobia Bustos. Según el relato de los familiares, Federico Rojas circulaba a bordo de un Chevrolet Corsa junto a dos amigos cuando llegó al cruce con la onda verde a su favor.

En ese momento, un Volkswagen Gol de color gris apareció de manera repentina y a gran velocidad, impactando contra el Corsa. "Mi hermano lo vio muy de frente ya, no pudo hacer nada, recibió el impacto y se fue contra el cordón", explicó Nicolás, hermano del conductor.

A pesar de la violencia del choque, los tres ocupantes del Chevrolet Corsa solo sufrieron golpes leves y no debieron ser trasladados a un centro médico. Sin embargo, la preocupación principal de la familia está puesta en encontrar al responsable del impacto, que se retiró del lugar inmediatamente después del accidente.

El episodio quedó registrado por una cámara de seguridad ubicada en la zona. En las imágenes se observa el momento exacto de la colisión y cómo el conductor del Volkswagen Gol gris continúa su marcha y abandona el lugar sin detenerse.

Además, en el registro aparece un segundo vehículo que aparentemente intentó seguir al automóvil que escapó, aunque posteriormente no regresó al sitio del accidente.

Ante la falta de datos sobre el conductor del Gol, la Policía solicitó a los damnificados aportar cualquier información que permita avanzar con la denuncia correspondiente e identificar al responsable.

La familia de Federico Rojas pidió a quienes puedan reconocer el vehículo o hayan presenciado el choque que aporten datos para colaborar con la investigación y lograr ubicar al conductor que huyó tras la colisión.