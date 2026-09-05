Chocó contra un poste y derribó una luminaria en Avenida Circunvalación

Un automóvil protagonizó un fuerte siniestro vial sobre el lateral oeste de Avenida Circunvalación 427, en San Juan. El vehículo impactó contra un poste de luz provocando daños materiales.

El hecho involucró a un Ford Fiesta hatchback de color gris plata, que quedó detenido en posición diagonal sobre la calzada. Tras la colisión, el sector delantero izquierdo del automóvil terminó sobre el cordón de la acera, mientras que las ruedas traseras permanecieron sobre el asfalto.

El impacto provocó importantes daños en la parte frontal del vehículo. El capó quedó completamente arrugado y el paragolpes delantero terminó hundido y encastrado contra la base de un poste.

Uno de los principales daños se produjo sobre una robusta columna de concreto destinada al tendido de servicios. A pocos centímetros de allí, un poste metálico correspondiente a la luminaria pública quedó severamente doblado y prácticamente colapsado.

El poste terminó apoyado de manera precaria sobre una reja metálica negra perteneciente al cerco de un local comercial. El impacto también ocurrió muy cerca de una pequeña palmera ornamental ubicada en la vereda.

Hasta el momento, la información aportada no precisa si hubo personas heridas ni las circunstancias que provocaron la pérdida de control del automóvil. Tampoco se informaron las causas concretas que derivaron en la violenta colisión contra la infraestructura.