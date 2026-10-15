Chocó en su moto en un cruce de la Circunvalación y voló por los aires

Un violento accidente de tránsito ocurrió este jueves a las 7.04 en el transitado cruce de calle Mendoza y el lateral Norte de avenida Circunvalación, en el distrito de Trinidad, Capital. La colisión fue protagonizada por un motociclista sin identificar y la conductora no identificada de un Renault Kwid, en un punto crítico donde el flujo vehicular suele tornarse caótico por obras viales.

El caos diario en las arterias laterales de la arteria principal responde a las tareas de remodelación en el anillo interno de la autopista. Ante las maniobras imprudentes y la hostilidad al volante por apresurarse en las horas pico, la policía debió disponer operativos permanentes en horarios de mañana, tarde y noche para regular la marcha de los vehículos.

El siniestro vial se produjo minutos antes de la llegada de los efectivos de la División Tránsito que habitualmente ordenan la circulación en la zona. El conductor de la moto transitaba hacia el Sur por calle Mendoza y terminó estrellándose contra el lateral del automóvil que se desplazaba hacia el Oeste. Por la fuerza del impacto, el motociclista voló por el aire, dio un giro completo y quedó tendido sobre la calzada con fuertes dolores.

La conductora del automóvil descendió inmediatamente de su vehículo para brindar asistencia al herido, mientras otros conductores detenían su marcha para colaborar y llamar al 911. Al lugar acudió rápidamente una mujer policía que circulaba en motocicleta hacia su trabajo, y minutos más tarde una ambulancia del servicio 107 procedió al traslado del accidentado para su atención médica.