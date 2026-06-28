Chocó en su moto, se dio a la fuga, lo detuvieron y le encontraron droga

El hecho se desencadenó cerca de las 19:25 en la esquina de calles Quiroga y España. En ese lugar, personal de la UOTC que realizaba tareas preventivas fue alertado por residentes sobre un choque. Los testigos indicaron que uno de los participantes del accidente había huido por calle Quiroga con dirección hacia el sector oeste.

Pocos minutos después, los oficiales lograron dar con un joven de 23 años que se encontraba junto a una motocicleta. Cuando intentaron identificarlo, el sospechoso reaccionó de manera hostil mediante insultos hacia el personal de seguridad.

En medio del palpado de rutina, los efectivos observaron que el individuo llevaba una riñonera. Al ser consultado, el joven exhibió de forma voluntaria un frasco que contenía aproximadamente 80 gramos de marihuana.

Además del estupefaciente, se incautó una balanza de precisión, un elemento para triturar la sustancia conocido como pica-pica y papel para el armado de cigarrillos. Tras el hallazgo de los elementos, se solicitó la presencia del Departamento Drogas Ilegales. Esta división especializada quedó a cargo de las actuaciones correspondientes para definir el futuro legal del hombre capturado.