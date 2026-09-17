Santiago Chocobares explicó los motivos de su ausencia en la última convocatoria de Los Pumas y contó detalles de la lesión que sufrió durante la temporada. El centro argentino volvió recientemente a jugar con Toulouse y apoyó un try ante Bordeaux.

En una entrevista con Midi Olympique, Chocobares reveló que se fracturó un dedo del pie antes de la semifinal del Top 14 ante Racing 92. Pese a la lesión, disputó tanto esa semifinal como la final del torneo francés.

Jugó con dolor

El argentino contó que durante la etapa decisiva no pudo entrenarse con normalidad junto al equipo. Para poder disputar los partidos recibió inyecciones y explicó que llegó a recibir cuatro durante el día de la final.

Chocobares señaló que tuvo inyecciones antes del calentamiento, antes del partido, durante el descanso y durante una pausa provocada por una tormenta. Después del encuentro terminó con mucho dolor y utilizó muletas durante las celebraciones.

La decisión con Los Pumas

La situación física llevó a que el club y el staff de Los Pumas acordaran su ausencia de la convocatoria. El jugador explicó que no podía siquiera ponerse los botines sin dolor y que era necesario darle tiempo al pie para recuperarse correctamente.

Ahora Chocobares volvió a competir con Toulouse y tiene puesta la mirada también en la Copa del Mundo Australia 2027. El debut de Los Pumas en ese Mundial está previsto para el 4 de octubre ante Canadá, aunque el argentino remarcó que prefiere avanzar paso a paso.