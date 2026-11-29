La chocotorta es uno de los postres más elegidos en Argentina por su sabor y su preparación sencilla. Combina capas de galletitas de chocolate con una crema de dulce de leche y queso crema o crema de leche, y no necesita horno para estar lista.

Es una alternativa práctica para reuniones familiares, cumpleaños o para preparar algo dulce en casa sin pasar demasiado tiempo en la cocina. La clave está en humedecer las galletitas sin excederse y dejar que el postre tome consistencia en la heladera.

Ingredientes para hacer chocotorta

2 potes de dulce de leche repostero.

2 potes de crema de leche o queso crema.

3 paquetes de galletitas de chocolate.

Leche o café, cantidad necesaria.

Cómo preparar la chocotorta paso a paso

Colocar la crema de leche o el queso crema en un recipiente y batir hasta lograr una textura firme. Agregar el dulce de leche repostero de a poco y mezclar hasta integrar por completo. Volcar leche o café en un recipiente y pasar rápidamente las galletitas para humedecerlas, sin dejarlas demasiado tiempo para que no se rompan. Acomodar una primera capa de galletitas en una fuente rectangular y cubrir con parte de la crema. Repetir el procedimiento, alternando capas de galletitas y relleno hasta completar el molde. Cubrir la superficie con la crema restante y decorar con galletitas trituradas o chocolate rallado.

El secreto para que quede firme

Una vez armada, llevar la chocotorta a la heladera durante al menos 30 minutos para que tome consistencia. Para conseguir un resultado todavía más firme, se puede dejar varias horas en frío antes de cortarla y servirla.

También se puede reemplazar la leche por café para darle un sabor más intenso. Lo importante es no empapar demasiado las galletitas y mantener el postre refrigerado hasta el momento de consumirlo.