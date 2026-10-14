Un chofer de un micro de larga distancia fue detectado con 1,06 gramos de alcohol por litro de sangre cuando estaba por comenzar un viaje desde el Parador Liniers hacia Mar del Plata. El control fue realizado por agentes de fiscalización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) antes de que la unidad saliera a la ruta.

Tras confirmarse el resultado positivo, el conductor profesional fue apartado del servicio y se aplicaron las sanciones correspondientes. De esta manera, las autoridades impidieron que iniciara el recorrido con pasajeros mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol.

El procedimiento se llevó adelante este miércoles 14 de octubre, en el marco de los operativos que el organismo realiza para verificar las condiciones de seguridad del transporte de larga distancia.

El control evitó que comenzara el viaje

La alcoholemia se efectuó antes de la partida del servicio, una instancia clave para detectar posibles infracciones sin exponer a los pasajeros ni a otros usuarios de las rutas.

El resultado de 1,06 gramos de alcohol por litro de sangre confirmó que el conductor no estaba en condiciones de ponerse al volante. Luego de la intervención, se dispuso su desafectación y se iniciaron las actuaciones correspondientes.

Desde la CNRT remarcaron la importancia de los controles preventivos para comprobar la aptitud de los conductores profesionales antes de cada recorrido.

Controles para prevenir riesgos en las rutas

Los operativos de fiscalización buscan detectar incumplimientos y evitar que los servicios de transporte de pasajeros comiencen sus viajes sin las condiciones necesarias de seguridad.

El caso volvió a poner en foco la importancia de los testeos de alcoholemia a choferes de larga distancia, una medida destinada a prevenir siniestros y proteger tanto a quienes viajan en los micros como a las personas que circulan por las rutas.