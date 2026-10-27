Un camión de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires que se dirigía a combatir un incendio protagonizó un choque múltiple este martes por la mañana en el barrio porteño de Parque Patricios. La autobomba colisionó con un colectivo de la línea 28 y un auto particular, y terminó impactando contra uno de los muros de la antigua cárcel de Caseros. El accidente dejó diez personas heridas, según los reportes difundidos durante la mañana.

El siniestro ocurrió sobre la avenida Caseros, entre las calles Pasco y Pichincha, cuando los bomberos se dirigían a atender una emergencia en un edificio ubicado en Bulnes al 600. Por motivos que todavía no habían sido establecidos, los tres vehículos quedaron involucrados en la colisión.

El impacto provocó importantes daños en la parte delantera de la autobomba. La cabina quedó seriamente afectada y tres bomberos que habían quedado atrapados tuvieron que ser rescatados por los equipos de emergencia.

Diez personas heridas y un amplio operativo de emergencia

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, diez personas resultaron heridas: seis bomberos, tres pasajeros del colectivo y un ocupante del automóvil particular. Los lesionados fueron asistidos por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y trasladados a distintos hospitales de la Ciudad de Buenos Aires.

El operativo incluyó la participación de Bomberos de la Ciudad, efectivos policiales y equipos sanitarios. El titular del SAME, Alberto Crescenti, supervisó la asistencia a los heridos en el lugar.

Los primeros reportes indicaron que las personas lesionadas presentaban politraumatismos y que no se encontraban en estado grave. Dos pacientes fueron derivados al Hospital Penna con traumatismos de cráneo, sin pérdida de conocimiento, según la información difundida durante la mañana.

El incendio que originó la salida de los bomberos

La autobomba se dirigía a un edificio ubicado en Bulnes al 600, donde se había registrado un incendio en el cuarto piso. Mientras se desarrollaba el operativo por el choque, otras dotaciones de Bomberos de la Ciudad intervinieron para controlar el fuego.

El incendio fue controlado y la emergencia inicial quedó bajo atención de los equipos que acudieron al lugar. En tanto, las autoridades trabajaban para establecer cómo se produjo la colisión entre la autobomba, el colectivo y el automóvil.

El choque generó complicaciones en la circulación sobre la avenida Caseros, en el tramo comprendido entre Pasco y Pichincha, mientras se desarrollaban las tareas de rescate y asistencia.