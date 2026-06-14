Una tragedia aérea conmocionó este domingo a Río de Janeiro. Dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo sobre el barrio de Recreio dos Bandeirantes y provocaron un desastre que dejó al menos seis personas fallecidas, importantes daños materiales y escenas de pánico entre los vecinos de la zona oeste de la ciudad brasileña.

El siniestro ocurrió a las 8:59 de la mañana, cuando ambas aeronaves impactaron en el aire por causas que aún son investigadas. Según informaron las autoridades, uno de los helicópteros cayó sobre el estacionamiento de un complejo comercial, mientras que el segundo se precipitó a unos cien metros del primer punto de impacto.

Los equipos de rescate encontraron inicialmente cinco cuerpos calcinados dentro de una de las aeronaves. Posteriormente, durante la ampliación de las tareas de búsqueda, fue localizada una sexta víctima fatal en el segundo helicóptero.

La caída de uno de los aparatos provocó un incendio de grandes dimensiones en un estacionamiento privado. Las llamas alcanzaron una estación de carga eléctrica y desencadenaron una reacción en cadena que terminó destruyendo por completo unos 20 vehículos eléctricos.

Las columnas de humo negro pudieron observarse desde distintos sectores de Río de Janeiro, mientras decenas de dotaciones de emergencia trabajaban para controlar la situación.

De acuerdo con el portavoz del Cuerpo de Bomberos, Fabio Contreiras, la violencia de la colisión provocó que partes de los helicópteros salieran despedidas en distintas direcciones. Restos metálicos, fragmentos de fuselaje y piezas de las hélices impactaron sobre calles, comercios y edificios residenciales cercanos.

A pesar de los daños materiales registrados en viviendas y locales comerciales, hasta el momento no se reportaron heridos entre las personas que se encontraban en tierra.

Tras el accidente, la Policía Militar y personal de Defensa Civil montaron un amplio operativo para acordonar la zona y facilitar el trabajo de los rescatistas. Una de las tareas más complejas fue el enfriamiento de las baterías de litio de los vehículos incendiados, debido al riesgo de nuevas explosiones.

Las identidades de las víctimas aún no fueron difundidas oficialmente. Tampoco trascendieron detalles sobre los planes de vuelo de las aeronaves involucradas.

Peritos del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (CENIPA), dependiente de la Fuerza Aérea Brasileña, quedaron a cargo de la investigación para determinar qué provocó la fatal colisión en un espacio aéreo habitualmente utilizado por vuelos turísticos y ejecutivos.