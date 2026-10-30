La tragedia ferroviaria ocurrida en Urda, en la provincia española de Toledo, continúa dejando incertidumbre y angustia entre los familiares de las víctimas. A dos días del choque entre dos trenes de alta velocidad, las autoridades no descartan que el número de fallecidos aumente: hay 70 denuncias de personas desaparecidas y todavía quedan restos humanos pendientes de identificar.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, realizó el anuncio durante una conferencia de prensa junto al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez. “No descartamos nada porque tenemos 70 denuncias de desaparecidos, pero tampoco lo podríamos verificar y es preferible siempre acogerse al protocolo”, expresó.

El balance forense informado este viernes por el Centro Integrado de Datos se mantenía en 69 personas fallecidas. De ese total, cinco ya habían sido identificadas y sus familias notificadas. Las autoridades aclararon que las denuncias por desaparición no equivalen necesariamente a personas cuyo paradero sigue sin conocerse, ya que algunas pueden corresponder a víctimas que todavía no fueron identificadas.

La identificación de las víctimas continúa

Los equipos forenses trabajan de manera ininterrumpida para reconocer los cuerpos y entregar información a los familiares. Hasta el último reporte oficial, se habían realizado 48 autopsias y las identificaciones se efectuaban mediante huellas dactilares, a cargo del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.

Las denuncias fueron registradas en distintas comandancias del país: 38 en Toledo, 23 en Madrid, siete en Sevilla, una en Ciudad Real y otra en Logroño. Dos de las personas inicialmente reportadas como desaparecidas fueron encontradas con vida.

La dimensión del operativo obligó a convocar a especialistas de distintas provincias, además de equipos de apoyo psicológico para acompañar a las familias que esperan noticias.

Cómo ocurrió el choque

El accidente se produjo el miércoles 28 de octubre, cerca de las 8.54, en las inmediaciones de Urda. Un tren de la empresa Iryo, que había partido de Madrid con destino a Málaga y transportaba 147 pasajeros, quedó detenido sobre las vías por causas que todavía se investigan.

Minutos después, una formación AVE de Renfe que viajaba hacia Sevilla lo embistió desde atrás. El impacto provocó el descarrilamiento de varios vagones y complicó las tareas de rescate. Entre ambos trenes viajaban más de 500 personas.

La investigación busca determinar qué falló en la cadena de seguridad y por qué la segunda formación continuó su marcha hasta impactar contra el tren detenido. Entre las hipótesis bajo análisis aparecen problemas en el sistema de señalización y posibles errores en las comunicaciones del centro de control.

Bajó el nivel de emergencia, pero sigue la investigación

Tras las primeras jornadas de rescate, el Gobierno de Castilla-La Mancha redujo el nivel operativo de la emergencia en la provincia de Toledo. La medida permitirá reorganizar y reducir parte del dispositivo, aunque las tareas de identificación y peritaje continúan.

El Gobierno español aseguró que buscará esclarecer las causas del siniestro y determinar las responsabilidades correspondientes. Mientras tanto, las familias siguen esperando respuestas sobre sus seres queridos y las autoridades mantienen abierta la posibilidad de que el balance final de víctimas sea mayor.