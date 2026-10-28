El trágico choque ferroviario ocurrido este miércoles 28 de octubre en Toledo, España, que dejó al menos 68 muertos y decenas de heridos, puso bajo investigación el funcionamiento de dos modernos trenes de alta velocidad. Se trata de un Siemens Velaro E, perteneciente a Renfe, y un Frecciarossa 1000, operado por Iryo. Ambas formaciones cuentan con 16 motores eléctricos, tecnología de frenado automático y capacidad para superar los 300 kilómetros por hora.

El accidente ocurrió sobre la línea Madrid-Sevilla, cuando el tren AVE de Renfe impactó desde atrás contra una formación de Iryo que se encontraba detenida cerca de la localidad de Urda. La colisión provocó el descarrilamiento de varios vagones y dejó importantes daños materiales.

El tren de Renfe involucrado pertenece a la serie 103, fabricada por la compañía alemana Siemens. Este modelo comenzó a operar en España en 2007 y fue desarrollado especialmente para la red ferroviaria de alta velocidad.

La formación tiene 200 metros de longitud, ocho vagones y capacidad para transportar hasta 405 pasajeros. Su estructura está construida principalmente con aluminio, lo que permite reducir el peso y mantener la resistencia del vehículo.

Uno de sus aspectos más destacados es su potencia: dispone de 16 motores eléctricos que generan 8.800 kilovatios, equivalentes a unos 11.800 caballos de fuerza. Aunque fue diseñado para alcanzar los 350 kilómetros por hora, habitualmente circula a una velocidad comercial de 300 km/h.

Además, cuenta con sistemas electrónicos de supervisión y tres mecanismos de frenado que permiten reducir la velocidad mediante energía eléctrica y aire comprimido.

Por su parte, el Frecciarossa 1000 de Iryo es un modelo italiano que comenzó a operar en España en 2022. Tiene 202 metros de longitud, ocho vagones y capacidad para 461 pasajeros.

También dispone de 16 motores eléctricos, aunque con una potencia superior: 9.800 kilovatios, equivalentes a aproximadamente 13.100 caballos de fuerza. Su velocidad máxima de diseño alcanza los 400 kilómetros por hora, pero en territorio español opera a velocidades de hasta 300 km/h.

Ambos modelos incorporan sistemas electrónicos que permiten controlar su funcionamiento, supervisar la circulación y activar mecanismos de frenado ante determinadas situaciones de riesgo.

Qué investigan sobre los sistemas de seguridad

Uno de los principales aspectos de la investigación es el funcionamiento del sistema LZB, utilizado en la línea Madrid-Sevilla para supervisar la velocidad y controlar la circulación ferroviaria.

Según explicó el ministro de Transportes español, Óscar Puente, antes del accidente se produjo una falla informática que provocó la detención automática de seis trenes. A partir de ese momento, el tránsito ferroviario debía gestionarse mediante señales e instrucciones del centro de control.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar presentada por el funcionario, desde ese centro se habría autorizado al tren AVE a continuar su marcha sin comunicarle una limitación de velocidad de 40 kilómetros por hora, pese a que había otra formación detenida más adelante.

Sin embargo, las circunstancias exactas todavía deben ser esclarecidas mediante las pericias técnicas.

Los investigadores analizarán las cajas negras de ambas formaciones, que almacenan información sobre velocidad, frenadas y funcionamiento de los dispositivos de seguridad. También revisarán los registros de comunicaciones y las instrucciones enviadas desde el centro de control.

Estos elementos permitirán determinar a qué velocidad circulaba el AVE antes del impacto, cuándo recibió las últimas indicaciones y si existieron errores humanos, fallas técnicas o una combinación de factores que desencadenaron la tragedia.