Miles de personas se manifestaron frente al Ministerio de Transporte de España, en Madrid, para exigir la renuncia de Óscar Puente, titular de esa cartera, tras el choque de dos trenes de alta velocidad en la provincia de Toledo, que dejó al menos 68 muertos. La concentración se realizó el miércoles por la noche sobre el paseo de la Castellana y estuvo marcada por los reclamos de responsabilidades políticas y mayores garantías de seguridad en el sistema ferroviario.

Los manifestantes también cuestionaron la gestión del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. La convocatoria fue impulsada por el partido Falange y durante la protesta se escucharon consignas contra el ministro, entre ellas “Óscar Puente, ministro de la muerte”.

Incidentes y operativo policial

La movilización registró momentos de tensión cuando efectivos policiales utilizaron gas pimienta y avanzaron contra parte de los participantes para dispersar la concentración. Los agentes también acordonaron sectores y aislaron a un grupo de manifestantes, en un intento por evitar que los enfrentamientos escalaran.

Según las reconstrucciones difundidas por medios españoles, algunos participantes arrojaron objetos contra la Policía y la situación derivó en un operativo para desalojar la zona.

Investigan las causas del accidente

El reclamo se produjo en medio de la conmoción por el choque ferroviario ocurrido en las inmediaciones de Toledo. El siniestro involucró a una formación AVE y otra de la empresa Iryo, que estaba detenida. El impacto provocó el descarrilamiento de varios vagones, dos de los cuales cayeron por un terraplén.

Las primeras informaciones señalaron que el tren AVE embistió por detrás a la formación de Iryo. Las circunstancias de la colisión continúan bajo investigación para establecer cómo ocurrió y determinar eventuales responsabilidades.

El accidente obligó a interrumpir servicios ferroviarios entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía y reavivó el debate sobre los controles y las condiciones de seguridad de la red de alta velocidad española.