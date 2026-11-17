Un choque entre dos trenes de cercanías en Praga, capital de República Checa, dejó al menos 46 personas heridas, cuatro de ellas con pronóstico grave. El accidente ocurrió en un puente ferroviario ubicado sobre la calle Seifertova, en el distrito de Praga 3, cerca de la estación central.

Las formaciones circulaban a baja velocidad cuando colisionaron por causas que todavía no fueron determinadas. Los equipos de emergencia desplegaron un operativo de asistencia y trasladaron a los heridos a distintos hospitales de la ciudad para evitar la saturación de un solo centro médico.

El operativo de emergencia

Según la información publicada por medios locales, el accidente dejó 46 heridos y cuatro personas con lesiones de gravedad. La operación de rescate concluyó durante la mañana y luego comenzaron las pericias para establecer cómo se produjo la colisión.

El ministro de Transportes de República Checa, Ivan Bednárik, calificó el hecho como un “suceso muy grave” y señaló que la prioridad era atender a las personas afectadas. Entre los heridos se encuentran los dos maquinistas de las formaciones involucradas.

Investigan las causas del choque

Las primeras hipótesis difundidas por la prensa local apuntan a que uno de los trenes podría haber incumplido una señal que prohibía avanzar en ese momento. Sin embargo, las autoridades todavía trabajan para determinar las circunstancias exactas del accidente.

La Policía y la Inspección Ferroviaria iniciaron una investigación para establecer las responsabilidades y las causas de la colisión. Además, el organismo ferroviario estimó que los daños materiales superarán los 655.000 euros.

Cómo quedó el servicio ferroviario

El choque provocó interrupciones en distintas líneas y demoras en los servicios que operan desde la estación central de Praga. Durante la mañana, la circulación comenzó a restablecerse de manera parcial, aunque las autoridades advirtieron que podían continuar los retrasos.

Ferrocarriles Checos anunció que indemnizará a los pasajeros de ambos trenes por las lesiones y los daños materiales ocasionados. Mientras tanto, continúan las pericias para esclarecer el accidente.