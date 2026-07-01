Un violento siniestro vial se registró este martes en el departamento Caucete, donde una camioneta y un automóvil terminaron incrustados contra el frente de una farmacia tras protagonizar una fuerte colisión.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Rawson y Fermín Rodríguez. Por causas que aún son investigadas, una camioneta Ford F-100 de color azul y un Volkswagen Gol de color rojo chocaron en la esquina y, como consecuencia del impacto, ambos vehículos perdieron el control de la marcha.

La camioneta y el automóvil sufrieron importantes daños tras el choque.

Tras la colisión, los rodados se desplazaron hacia la vereda e impactaron contra la farmacia Pelaytay, donde ocasionaron importantes daños materiales en la estructura del comercio.

De acuerdo con las primeras informaciones, uno de los vehículos golpeó de lleno el frente del local, lo que provocó destrozos en la fachada y en otros sectores del edificio.

Hasta el momento no se informó oficialmente sobre personas heridas ni sobre el alcance total de los daños. En el lugar trabajó personal policial para realizar las pericias correspondientes y determinar cómo se produjo el siniestro