Choque en el microcentro de San Juan dejó varios autos dañados

Un fuerte siniestro vial ocurrido durante la mañana de este domingo provocó complicaciones en el tránsito y dejó varios vehículos dañados en pleno microcentro de San Juan. El hecho se registró en la intersección de avenida Ignacio de la Roza y Sarmiento, donde una camioneta Chevrolet S10 y un Fiat Idea protagonizaron un choque que derivó en una segunda colisión contra automóviles que se encontraban estacionados.

De acuerdo con la información disponible, tras el impacto inicial el Fiat Idea se desplazó y terminó chocando contra varios vehículos estacionados sobre avenida Ignacio de la Roza. La secuencia alcanzó a una Ford EcoSport y un Peugeot 208 y, posteriormente, también se registraron daños en otro Peugeot 208 y un Renault Sandero.

El impacto provocó importantes daños materiales en los vehículos involucrados. El Fiat Idea terminó con la parte delantera visiblemente afectada y el parabrisas completamente destruido, mientras que la Ford EcoSport sufrió destrozos en el sector frontal. La Chevrolet S10 también presentó daños como consecuencia del choque inicial.

Como consecuencia del siniestro, el conductor del Fiat Idea debió ser trasladado a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento no trascendió información sobre su estado de salud. Según los datos conocidos, no hubo otras personas trasladadas desde el lugar del accidente.

El hecho ocurrió en una esquina del microcentro que no cuenta con semáforos y generó una importante interrupción del tránsito mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y peritaje.

Luego del choque, personal policial se hizo presente en la intersección de Ignacio de la Roza y Sarmiento y trabajó junto a peritos para establecer cómo se produjo la colisión y determinar la mecánica del siniestro.

Durante las tareas investigativas, el sector permaneció delimitado y el tránsito fue interrumpido para permitir la realización de las pericias y la recolección de elementos que puedan aportar información para esclarecer las circunstancias del accidente.