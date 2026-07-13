Dos personas resultaron heridas este lunes por la tarde luego de un accidente de tránsito entre un camión y una camioneta Ford en Chimbas. El siniestro ocurrió debajo del puente de Ruta 40, a la altura de calle Rodríguez, y obligó a desplegar un operativo policial y sanitario en la zona.

De acuerdo con la información aportada por fuentes del caso, ambos vehículos colisionaron por causas que todavía son materia de investigación. Como consecuencia del fuerte impacto, los dos ocupantes de la camioneta resultaron lesionados y fueron asistidos por personal de emergencias.

Los heridos fueron trasladados al Hospital Rawson para una evaluación médica más completa. Hasta el momento, las autoridades no difundieron la identidad de los damnificados ni informaron sobre su estado de salud.

El choque provocó importantes daños materiales. La camioneta Ford sufrió la destrucción del sector correspondiente al neumático delantero derecho, mientras que el camión presentó roturas en su parte delantera izquierda, evidenciando la magnitud de la colisión.

Tras el siniestro, efectivos policiales trabajaron en el lugar para asistir a los involucrados, realizar las primeras pericias y ordenar la circulación vehicular. Debido al procedimiento, el tránsito permaneció parcialmente interrumpido durante varios minutos en el sector del puente sobre Ruta 40 y calle Rodríguez.

La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos Especiales, que buscará establecer la mecánica del accidente y determinar las responsabilidades de los conductores involucrados. En esa intersección no hay semáforos y, por el momento, las autoridades no informaron oficialmente cómo se produjo el choque.