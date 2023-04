En horas de la siesta de este martes, una mujer se quedó dormida al volante de su automóvil y terminó chocando violentamente contra un colectivo de la Red Tulum, en Capital. Como consecuencia del impacto, el automóvil de menor tamaño quedó totalmente destruido en su parte delantera.

Según revelaron los testigos de la zona, la mujer impactó con su automóvil color gris desde atrás a un colectivo de la empresa La Positiva, que se encontraba fuera de servicio, cuando se trasladaba por calle Nuche, antes de llegar a San Miguel, en el departamento Capital. Se trata de un TEO que estaba volviendo al depósito de la empresa.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Testigos de la zona comentaron que la mujer quedó muy asustada después del siniestro vial y que no entendía muy bien la situación de lo que había ocurrido. “El auto es todo lo que tengo, no sirve más. No sé qué me ha pasado, creo que me quedé dormida”, relató la mujer entre llantos.

El auto quedó severamente dañado tras el impacto sobre calle Nuche. Gentileza.

Aparentemente, se estaba trasladando para hacerle un trámite a su hijo cuando luego sucedió este choque que protagonizó al impactar desde atrás, el colectivo de la Red Tulum. El frente del vehículo de menor porte quedó totalmente destrozado.