Un fuerte siniestro vial ocurrido este domingo por la mañana en pleno microcentro sanjuanino dejó a un hombre hospitalizado y provocó importantes daños en varios vehículos. El choque ocurrió a las 10.36 en la intersección de avenida Ignacio de la Roza y calle Sarmiento e involucró a una Chevrolet S10 y un Fiat Idea. Tras el impacto inicial, el automóvil se desplazó y terminó colisionando contra otros cuatro vehículos que estaban estacionados.

La camioneta quedó destrozada. FOTO: Gentileza

Según el informe elaborado por la UFI Delitos Especiales, la Chevrolet S10 era conducida por Matías Ducaud, de nacionalidad chilena, quien circulaba por Ignacio de la Roza de Oeste a Este. En tanto, el Fiat Idea estaba al mando de Lucas Muñoz Moreno y transitaba por calle Sarmiento de Norte a Sur.

Por causas que son investigadas, ambos vehículos impactaron en la mencionada intersección. La violencia de la colisión provocó que el Fiat Idea se deslizara hacia la zona donde se encontraban los automóviles estacionados sobre la arteria sur de Ignacio de la Roza.

Una médica que pasaba por el lugar asistió a los heridos. FOTO: Gentileza

La secuencia tuvo una consecuencia especialmente grave para el conductor del Fiat. Producto del impacto, Muñoz Moreno salió despedido del habitáculo por la ventanilla del acompañante y terminó debajo de uno de los vehículos estacionados, un Peugeot de color gris.

Una médica que se encontraba circunstancialmente en el lugar intervino para asistir al hombre y realizó maniobras de reanimación hasta la llegada de una ambulancia del servicio público 107. Luego, el conductor fue trasladado al Hospital Rawson para recibir atención médica.

De acuerdo con el radiograma emitido por el centro de salud, Muñoz Moreno evoluciona favorablemente. Presenta un traumatismo encéfalo craneano (TEC) moderado, además de escoriaciones varias y politraumatismos.

El desplazamiento del Fiat después del primer impacto también provocó daños en otros vehículos que se encontraban estacionados. Entre los automóviles afectados se encuentran una Ford EcoSport, dos Peugeot 208 y un Renault Sandero. A ellos se suma la Chevrolet S10, que sufrió daños como consecuencia de la colisión inicial.

Las imágenes registradas después del accidente permitieron observar la magnitud de los daños y la posición en la que quedaron los vehículos involucrados. El Fiat Idea presentó importantes destrozos en su parte delantera y en el parabrisas, mientras que algunos de los automóviles estacionados sufrieron daños en sus sectores frontales y laterales.

Tras el siniestro, efectivos de la Comisaría Tercera, personal de la Brigada de Delitos Especiales y agentes de la Policía Científica trabajaron en el lugar para documentar la escena y reunir elementos que permitan establecer con precisión cómo ocurrió el choque.

Como parte de las primeras medidas de la investigación, al conductor de la Chevrolet S10 se le practicó un control de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo.

La investigación quedó a cargo del fiscal Nicolás Schiattino y de la ayudante fiscal Roxana Fernández. La Justicia busca determinar las circunstancias en las que se produjo el impacto entre la camioneta y el Fiat Idea y establecer cómo se desarrolló posteriormente la cadena de colisiones contra los vehículos estacionados.