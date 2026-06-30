Un siniestro vial se registró este martes minutos antes de las 14 en la intersección de las calles General Paz y Santiago del Estero, en el departamento Capital. Dos autos colisionaron y sus conductoras debieron ser trasladadas al Hospital Rawson.

Según fuentes policiales, uno de los vehículos no respetó la prioridad de paso. FOTO: DIARIO HUARPE.

De acuerdo con la información confirmada por fuentes policiales a DIARIO HUARPE, el accidente involucró a un Volkswagen Polo, conducido por una mujer de 38 años, y un Ford Fiesta, al mando de otra conductora de 35 años. Los primeros datos indican que el Volkswagen habría ingresado a la intersección sin respetar la prioridad de paso, lo que provocó que el segundo vehículo impactara de lleno sobre el lateral derecho del otro vehículo, a la altura de la puerta del acompañante.

Como consecuencia del choque, ambas mujeres sufrieron politraumatismos y fueron asistidas en el lugar por personal de emergencias. Posteriormente, fueron derivadas al Hospital Rawson para recibir una mejor atención médica y realizar los estudios correspondientes.

Las conductoras fueron trasladadas al Hospital Rawson. FOTO: DIARIO HUARPE.

Mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y peritaje, el tránsito en la zona se vio parcialmente afectado. Personal policial trabajó en el lugar para ordenar la circulación y avanzar con las actuaciones que permitan establecer con precisión la mecánica del choque.

Una vez finalizadas las pericias, se esperaba el retiro de ambos vehículos involucrados para normalizar completamente el tránsito en una de las esquinas con importante circulación vehicular del departamento Capital.